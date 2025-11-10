El campeón mundial boricua Xander Zayas se enfrentará el sábado, 31 de enero de 2026 al alemán Abass Baraou en una reyerta unificatoria en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, confirmó su promotora Top Rank.

Primera Hora adelantó los pasados días la información de la pelea de Zayas en la isla.

Así las cosas, Zayas pondrá en juego su cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), mientras que Baraou defenderá su título de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

“El 31 de enero cumpliremos otro sueño”, comentó el boricua en declaraciones escritas.

“Esta vez, estaré peleando en mi isla. Voy a unificar dos títulos mundiales frente a mi gente en el Coliseo de Puerto Rico. Vamos a hacer historia juntos. ¡Los veo allá!”, agregó Zayas.

Zayas (22-0, 13 KO) conquistó la faja vacante de las 154 libras el pasado 26 de julio, al derrotar por decisión unánime al mexicano Jorge Luis García en el Madison Square Garden de Nueva York. La victoria consolidó al joven, de 22 años, como uno de los principales prospectos en ascenso del boxeo mundial.

“Desde el momento en que Xander Zayas ganó su título mundial, quedó claro que su primera defensa tenía que llevarse a cabo en Puerto Rico”, expresó, por su parte, el promotor de Top Rank, Bob Arum.

“El hecho de que se mida a otro campeón ante una arena llena en San Juan lo hace aún más especial. Los fanáticos puertorriqueños son apasionados y leales, y merecen ver a su campeón pelear en casa. Esta no es una defensa cualquiera del título. Abass Baraou es un campeón decidido, un guerrero del camino con mucha experiencia que asumirá con determinación el reto de pelear en el terreno de Xander”, añadió.

Baraou (17-1, 9 KO’s) obtuvo el título interino de la AMB el 23 de agosto, tras superar por decisión unánime al cubano Yoenis Téllez. Posteriormente, fue elevado a campeón mundial absoluto cuando Terence Crawford renunció al cinturón luego de convertirse en monarca indiscutible del peso supermediano ante Saúl “Canelo” Álvarez.

“Xander es un gran talento, y le doy todo el crédito porque dio un paso al frente y aceptó esta pelea. No cualquiera asumiría ese riesgo, especialmente en esta etapa de su carrera, pero eso es lo que hace que este combate sea especial. Tiene a todo su país detrás de él, y respeto eso, porque sé lo que significa cargar con esa responsabilidad al subir al ring”, manifestó Baraou.

“Me estoy preparando para ir a Puerto Rico, llegar con todo y demostrarle al mundo que soy una fuerza real en esta división. No voy solo a presentarme. Voy a demostrar quién soy, llevarme otro cinturón y quizás ganarme algunos fanáticos puertorriqueños en el camino. Cuando todo termine, el mundo sabrá quién es el verdadero mandamás en las 154 libras”, aseguró el alemán.

La cartelera contará con la acción del prospecto puertorriqueño Juanmita López de Jesús (4-0, 2 KO’s) en un choque a seis episodios en peso junior gallo ante un rival por anunciar.

López de Jesús tuvo su última pelea en septiembre cuando superó por decisión unánime al también boricua Luis Morales.

“Estoy increíblemente agradecido con Dios por la oportunidad de pelear en casa una vez más y de presentar mi talento ante mi gente”, dijo López de Jesús.

“El 31 de enero, le mostraremos al mundo que Puerto Rico tiene un gran prospecto directamente desde ‘La Isla del Encanto’ en Juanmita López”, sentenció.

Su padre, Juan Manuel “Juanma” López logró cinco nocauts en los primeros asaltos en el Coliseo de Puerto Rico, incluyendo un par de defensas de título mundial.