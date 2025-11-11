Cuando el Equipo Nacional de Puerto Rico salga a jugar en par de semanas en la primera ventana del sistema de clasificación a la Copa del Mundo de la FIBA 2027, un nuevo jugador de ascendencia puertorriqueña estará vistiendo el uniforme patrio.

Se trata de Zakai Zeigler, un joven armador de 23 años y madre boricua que actualmente está jugando en la Liga Pro A de Francia con el club Nanterre 92.

Recientemente, Primera Hora conversó sobre este jugador con Edgardo Ortiz, miembro de PURBASKET, —un grupo dedicado a identificar jóvenes canasteros puertorriqueños en la diáspora para fortalecer los programas nacionales— y quien anticipo que el canastero pudiera ser un fuerte candidato para ser la primera selección del Sorteo de Nuevo Ingreso del Baloncesto Superior Nacional en el 2026.

Zeigler fue un jugador estrella para la Universidad de Tennessee en la NCAA y realizará su debut con Puerto Rico en los partidos del 28 de noviembre y el 1 de diciembre, ante Jamaica, ambos en el Coliseo Roberto Clemente.

“Zakai Zeigler es un jugador bien parecido a lo que es José Alvarado. Bien defensivo. Con Tennessee, ganó dos premios de Defensa del Año de la Conferencia del Sureste (División I de la NCAA). Lo que mide son 5’9”, pero defiende y tira muy bien a larga distancia. Promedió más de tres robos de balón en su conferencia, que es donde están algunas de las universidades más prestigiosas de la NCAA, como Kentucky”, dijo Ortiz a Primera Hora .

“Es un jugador para escogerlo primero sabiendo que Tai Odiase va a jugar en la Euroliga, así que es bien difícil que venga”, agregó. “Es tremendo jugador. Es bien parecido a Ángelito Rodríguez por su velocidad, defensa y liderazgo. No es tan copioso como Tremont Waters, pero está por ahí. Le puede ir muy bien en esta liga”.

Zeigler jugó cuatro años con la Universidad de Tennessee. En su última temporada, promedió 13.6 puntos, 7.4 asistencias y 2.9 rebotes por partidos.

Además, ayudó a Tennessee a tener una de sus mejores campañas en la historia de la institución al terminar con marca de 30-8 (12-6 en su conferencia) y alcanzar el Elite Eight del campeonato de baloncesto masculino colegial por segundo año consecutivo.

El canastero de ascendencia puertorriqueña demandó a la NCAA para poder jugar un quinto año con los Tennessee Volunteers y recibir una compensación por su nombre, imagen y semejanza (NIL, por sus siglas en inglés), que según su alegato podría ascender entre $2,000,000 y $4,000,000.

Zeigler argumentó que la Regla de Cuatro Temporadas de la NCAA viola las leyes antimonopolio al crear una restricción ilegal al comercio y limitar sus posibles ganancias, pero su demanda no fue exitosa. Retiró su solicitud ante un juez federal en julio, luego de que otro magistrado le negara la petición un mes antes.

“Zakai era la cara de Under Armour y le estaban pagando un montón de dinero. Si jugaba otro año, iba a cobrar un dinero garantizado. Pero en ese transcurso de la demanda, no pudo participar en los entrenamientos antes del sorteo de la NBA para que lo observaran. No pudo crear expectativa y no fue seleccionado”, explicó el integrante de PURBASKET.

Podría irle bien junto a Waters

Como consecuencia, Zeigler firmó con el Nanterre 92, un equipo de media tabla de la primera división de Francia al perteneció Victor Wembanyama. No obstante, se anticipa que el joven armador, identificado por PURBASKET, ingrese al sorteo 2026 del BSN y se pueda reportar en mayo. Ortiz, de igual manera, piensa que, aunque Zeigler es un armador, podría encajar bien con el estilo de juego de Waters.

“Él (Zeigler) también se caracteriza porque es buen pasador y es defensivo. Si tú le quitas la bola de las manos a Waters y se convierte en lo que pasó con Jordan Howard en el Repechaje Olímpico, que se combinaban los dos”, opinó el ojeador de PURBASKET sobre el prospecto, que también está en los planes del programa nacional adulto.

Carlos González, dirigente de los Gigantes, confirmó a este medio que la franquicia no tiene planes de cambiar la primera selección del sorteo 2026. “Los planes son quedarnos con el primer turno”, afirmó el técnico mediante un mensaje de texto a este diario.

Su potencial para ser el primer seleccionado incluso ahora pudieran aumentar cuando juegue con el Equipo Nacional.