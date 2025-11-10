El campeón mundial boricua Subriel Matías prometió que su próximo rival, el británico Dalton Smith, “se quitará” antes del último asalto cuando se enfrenten el 10 de enero en su primera defensa del cinturón de las 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el escenario del Barclays Center de Nueva York.

“Voy a hacer que se quite. Los cinco rivales que se quitaron corrido no fue casualidad. Esto no será la excepción”, advirtió Matías (23-2, 22 KO’s) a Primera Hora luego de la primera conferencia de prensa oficial de la reyerta celebrada este lunes en la Gran Manzana.

El fajardeño, que recuperó su condición de campeón mundial en julio al vencer por decisión a Alberto “La Avispa” Puello, insistió en que su seguridad y capacidad dentro del cuadrilátero serán sus armas para apuntarse la victoria.

“Hay oportunidades que se crean y otras que te las regalan. En este caso hemos trabajado arduamente para estar aquí. Las derrotas son para los verdaderos guerreros; uno crece mentalmente y deportiva”, expresó Matías, quien arrancó su campamento en Puerto Rico hace cuatro semanas.

En la isla trabaja, al momento, con su condición física, anaeróbica y aeróbica y el volumen de golpe para contrarrestar la juventud de Smith (18-0, 13 KO’s), que es su retador mandatorio.

El británico tienen 28 años, mientras Matías ya tiene 33 años.

“Su fortaleza es su juventud y su talento, no está ahí porque se le regalaron el puesto. Se lo ha ganado y creo que eso es más que motivación para mí, para mantenerme. Si yo quiero que hablen de mí, tengo que ganar tan sencillo como eso”, aseveró Matías.

“Si dejo que me quemen, pierdo y que se olviden de mí. Pero acuérdate que mientras uno gana y sigo siendo campeón y obviamente a la edad que tengo 33, una victoria sería lo más prudente”, agregó.

Por su parte, Smith aseguró en la conferencia no sentir presión. El inglés reconoció su juventud como su mayor defensa ante el boricua.

“Para ser honesto no siento presión. Soy más joven, Eddie Hearn (el promotor de Matchroom) hace su trabajo y yo tengo que hacer el mío. Mi trabajo es pelear. Yo estoy 100% seguro sobre mi joven edad y mi posición”, dijo Smith.

Matías habría sido monarca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) tras vencer a Jeremías Ponce en febrero 2023. Más tarde, en noviembre, hizo una defensa exitosa ante Shohjahon Ergashev, pero perdió la correa en la isla en mayo 2024 ante Liam Paro por decisión unánime.