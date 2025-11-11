Las Atenienses de Manatí se colocaron la noche del lunes a una victoria de alcanzar el campeonato del Baloncesto Superior Nacional Femenino al superar a las Explosivas de Moca 84-69 en el Coliseo Juan Aubín Cruz.

Fue la victoria número 13 de manera consecutiva para las Atenienses en su cancha, para colocar la serie, 3-1 a su favor. Manatí buscará acabar la serie final mañana, miércoles, cuando la serie se traslada al coliseo Juan Sánchez Acevedo de Moca, para el quinto choque.

El equipo de Manatí (3-1) tuvo una ofensiva imparable durante toda la noche, pero fue la línea de tres puntos la que le dio la ventaja definitiva en el encuentro. Las Atenienses encestaron un total de 14 triples en el partido y lanzaron para un 42% desde las afueras del arco. Sus cinco jugadoras iniciadoras marcaron en doble dígito, siendo Jessica Jackson la más destacada con 24 tantos y 12 rebotes. Jackson, estuvo los 40 minutos en cancha y también lanzó para un 56% de campo.

“El juego fue uno muy bueno desde el principio. Salimos y empezamos a encestar el balón. Aunque una de nuestras mejores jugadoras está fuera (Kaela Hilaire), pero tenemos que jugar por ella y por nosotras mismas”, explicó Jackson. Tenemos que mantenernos juntas y fue un buen juego. Para el próximo juego tenemos que mantener el enfoque, porque es difícil ganar en Moca. Tenemos que jugar defensa y hacer lo mismo que hicimos hoy”, agregó.

La primera mitad del partido también fue dominada por las Atenienses 52-31, y se fueron al camerino con tres jugadoras en doble figura. El ataque de Manatí fue fluido encabezado por ocho triples y un 50% de efectividad hasta ese momento.

En el cuarto parcial, las Explosivas de Moca (1-3) lograron arrancar con una seguidilla de 6-0, producto de triples seguidos de Sonia Román y Ashley Torres, pero Pamela Rosado detuvo el avance con un tiro corto de campo.

El partido se mantuvo con intercambios de canastos, pero Ashley Torres resurgió por Moca con dos triples seguidos que acercaron a las Explosivas a 13 puntos en el marcador 76-63, restando 3:52 en el reloj.

Fue entonces cuando volvió a escena Pamela Rosado, quien encestó otro tiro corto, y luego India Pagán marcó otro triple que volvió a despegar a Manatí 81-66. De hecho, Rosado terminó el juego con 13 puntos y 10 asistencias. Después de ese canasto, Manatí mantuvo el control del marcador y logró su tercera victoria de la serie final.

Moca, tuvo a tres jugadoras en doble figura y fueron lideradas por Samantha Fuehring con 19 puntos y 13 rebotes. Además, Ashley Torres sumó 15 unidades y Hilarry Martínez añadió 11 tantos en causa perdida.