Rafael “Pachy” Cruz luce como el principal candidato para asumir la dirección de los Santeros de Aguada en la próxima temporada del Baloncesto Superior (BSN) tras la salida de Erick Rodríguez, supo Primera Hora .

Rodríguez había firmado un contrato por un año, con opción a un segundo si lograba clasificar al equipo a la postemporada, pero se convirtió en agente libre después de que la franquicia terminara la pasada campaña en el sótano de la Conferencia B con marca de 11-23.

Por esta razón, los Santeros han estado en busca de un nuevo dirigente durante los pasados meses. De acuerdo con fuentes de este diario, la gerencia aguadeña entrevistó a Cruz y al técnico Francisco “Paco” Olmos para la vacante, pero se inclinó por el exmentor de los Osos de Manatí.

PUBLICIDAD

Esto debido a que Olmos tiene compromisos contractuales en México que confligían con esta encomienda, lo que dejó a Cruz como la opción más viable para dirigir a los Santeros.

Una persona con conocimiento de esta negociación afirmó a este medio que Aguada ya le envió su oferta a Cruz y que la gerencia espera su respuesta, por lo que se espera que el anuncio oficial se haga en los próximos días.

Cruz, de 46 años, estuvo al mando de Manatí en el torneo anterior y no tuvo éxito. Los Osos, que venían de quedarse a un triunfo del campeonato, concluyeron con un récord de 8-26 y tampoco poncharon su boleto a los playoffs.