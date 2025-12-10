Hassan Whiteside podría regresar al Baloncesto Superior Nacional (BSN) en la temporada 2026, esta vez con los Mets de Guaynabo.

El gerente general de los Mets, René Morales, ha estado en contacto con el centro desde que lo adquirieron el pasado mes de octubre en un cambio con los Cangrejeros de Santurce por los derechos de DeMarcus Cousins.

Aunque Morales indicó que existe “una alta posibilidad de que venga”, Whiteside firmó hace dos meses con los Shanghai Sharks de la CBA de China y estaría reportándose en mayo. Por eso, está explorando otras opciones para completar el trío de refuerzos de Guaynabo cuando inicie el torneo, el 21 de marzo.

“Estamos en comunicación con él (Whiteside). Él se fue a jugar a China y le va muy bien. La temporada regular de esa liga acaba el 27 de abril, así que es posible que esté para mayo. Hay una alta posibilidad de que venga, pero sí estamos buscando un hombre grande que pueda lanzar para que pueda jugar mejor con Romero”, explicó Morales a preguntas de Primera Hora en un aparte con la prensa, luego de una conferencia realizada el martes en el Liberty Square de San Patricio Plaza.

“Whiteside lanzó muy bien el año pasado y podría ser una buena combinación, pero al momento, como no está disponible, seguimos buscando otras opciones”, continuó.

Whiteside, de 36 años y 7′0″ de estatura, promedió un doble-doble de 16 puntos y 11.6 rebotes con 2.1 bloqueos en los 10 juegos que disputó con los Cangrejeros la temporada pasada, antes de salir del equipo por una lesión en la rodilla que, según la gerencia de Santurce, lo iba a mantener fuera de cuatro a seis semanas.

#BSNPR | [VÍDEO]: El centro Hassan Whiteside de los Cangrejeros de Santurce sale del partido con una aparente dolencia. pic.twitter.com/6fDJBPfoNg — La Guerra del BSN (@LaGuerraBSN) May 8, 2025

El exlíder en bloqueos (2016, 2020) y rebotes (2017) de la NBA venía de someterse a una operación en uno de sus hombros, la cual requirió varios meses de rehabilitación. Pero ahora parece estar recuperado porque está jugando en China sin contratiempos.

“Nosotros hablamos con él antes de que se fuera para China. Él quiere venir a Puerto Rico y nosotros estamos interesados en traerlo, pero hasta que no termine en China no es una opción”, manifestó el gerente general.

Morales, del mismo modo, indicó que están interesados en repetir al importado Theophilus A. Pinson Jr., quien fue una de las únicas notas positivas de los metropolitanos en la campaña anterior. Pinson Jr. finalizó el torneo con una media de 20.9 unidades, 4.7 capturas y 4.5 asistencias por cotejo. Además, lanzó para un 41% en triples por encuentro.

“Pinson es una opción que regrese. Estamos tratando de cuadrar con las demás cosas que él tiene… Nos estamos basando (al momento de firmar refuerzos) en quién fue positivo al final. Si ven las estadísticas de Pinson, acabó muy bien y jugó solo. Es una persona excelente y nos encantó lo que hizo. Si podemos tener desde el primer día, vamos a traerlo”, aseguró el gerente general.

Theophilus A. Pinson Jr., a la izquierda, en un partido entre los Mets de Guaynabo y los Vaqueros de Bayamón. Al centro, Stephen Thompson Jr., y a la derecha, Ryan Pearson. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Morales comentó que el elenco nativo de los Mets, incluidos sus pilares Ysmael Romero y Jaysean Paige, estarán disponibles desde el partido inaugural. Luego de una campaña para el olvido, en la que no lograron clasificar a la postemporada tras terminar en la quinta posición de la Conferencia A con marca de 13-21, el gerente general está construyendo un equipo con espacio y sea capaz de defender.

“Creo que el año pasado podíamos anotar, pero tuvimos problemas en defender. Nos vamos a enfocar más en jugadores del patio con hambre, que quieran defender y jugar duro. La habilidad y el talento lo tenemos. Nos falta un poquito más en esa área de defensa y hambre”, explicó Morales.

Los Mets también anunciaron en la conferencia al cuerpo técnico que acompañará al dirigente Jorge “Jorgito” Rincón: Gerardo “Jerry” Batista y Andrés Torres serán los asistentes, Víctor Carattini se desempeñará como el skills coach (entrenador de habilidades) y José Gabriel Ruiz ocupará el puesto de coordinador de videos.

El torneo 2026 comenzará el 21 de marzo y terminará el 28 de junio, mientras que los playoffs arrancarán en la segunda semana de julio.