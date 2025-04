Hassan Whiteside pasó por el quirófano para una cirugía en uno de sus hombros después de que los Piratas de Quebradillas fueron eliminados por los Gigantes de Carolina en los cuartos de final de la postemporada 2023 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

La rehabilitación lo mantuvo alejado del tabloncillo por varios meses. Ni siquiera podía levantar el brazo, y aumentó 20 libras.

Mientras Whiteside trataba de volver a estar en forma, comenzó a regarse como pólvora que se había retirado como jugador profesional y, por eso, no volvería a las filas de los Piratas para la temporada 2024 del BSN.

Casi dos años después, el excentro de la NBA regresó a la liga local el viernes. Esta vez, con el uniforme de los Cangrejeros de Santurce. En su primera jugada ante los Atléticos de San Germán, hizo un donqueo que amenazó con tumbar uno de los canastos del Coliseo Roberto Clemente. Terminó la noche con 27 puntos y 12 rebotes en 26 minutos.

“Yo nunca anuncié personalmente mi retiro. Los Quebs (Piratas) simplemente dijeron eso. Esa organización era... No sé qué estaba pasando con esa organización. Solo dije que no iba a regresar a los Quebs (Piratas) y ellos dijeron que me estaba retirando. Luego, creo que Bleacher Report lo publicó y se regó como pólvora. Pero yo nunca dije que me retiré”, dijo Whiteside a preguntas de Primera Hora durante una conferencia de prensa después del triunfo de los Cangrejeros.

“Nunca escribí una carta ni nada. Si me hubiera retirado, lo habría dicho. He jugado baloncesto profesional por quince años. Creo que lo habría hecho público, tal vez lo habría anunciado en mi Instagram o lo habría anunciado de otra forma, pero nunca dije públicamente que me estaba retirando. Me operaron del hombro y estuve fuera por ocho meses”, abundó.

El canastero, de 35 años y 7′0″ de estatura, compartió que, cuando completó la rehabilitación de su operación en el hombro, comenzó a entrenar con pesas en el gimnasio y a jugar partidos informales con exenebeístas como Brandon Knight, quien fue su compañero en Quebradillas, y Michael Beasley.

Una vez sintió que estaba listo para volver a competir en una liga profesional, le preguntó qué equipo tenía sus derechos de reserva en el BSN. En ese momento, aún estaban en posesión de los Piratas. Sin embargo, cuando Santurce los adquirió en un cambio, pensó que esa sí era una franquicia a la que le gustaría pertenecer.

Hassan White, al centro, en uniforme de los Piratas de Quebradillas. ( Suministrada BSN )

Su única opción era Santurce

“Creo que si iba a regresar a Puerto Rico, hubiera sido con Santurce. Una vez supe que tenían mis derechos, me intrigó mucho más porque todo lo que había escuchado sobre esta organización eran cosas buenas. No he escuchado nada negativo sobre ellos. La forma en que tratan a sus jugadores y todo aquí es muy profesional. Así que venir aquí, al corazón de San Juan y a la arena más grande, creo que fue una gran oportunidad para volver a jugar el deporte que amo”, confesó.

“Siento que este va a ser el juego más difícil para mí. Mi cuerpo estaba realmente cansado. Sabes, no he jugado baloncesto organizado en casi dos años. Solo he estado jugando baloncesto de ‘pick-up’. Este ha sido el mayor volumen de baloncesto que he jugado en mucho tiempo, pero me voy a acostumbrar. El dolor va a desaparecer y con cada juego voy a estar mejor y mejor. De aquí en adelante, solo será hacia arriba”, agregó.

La llegada de Whiteside al BSN en 2023 revolucionó la forma como los exjugadores de la NBA ven al torneo local. Desde ese momento, figuras que una vez brillaron en la mejor liga del mundo han dado el salto a Puerto Rico para probarse en la más dura del Caribe.

Convenció a McGee de firmar en el BSN

El pívot importado de Santurce relató que muchos excanasteros de la NBA le escriben con frecuencia, preguntándole acerca del BSN. Uno de ellos lo fue JaVale McGee, quien tenía dudas acerca de con qué equipo firmar antes de unirse a los Vaqueros de Bayamón.

“Jugadores de la NBA me escriben todo el tiempo. De hecho, JaVale McGee me llamó y me preguntó a qué equipo debía unirse. Me estaba preguntando por Bayamón y Santurce, y le dije que, según lo que yo sé, esas son de las mejores organizaciones. Ojalá alguien me hubiera dicho eso antes de venir a Puerto Rico. Él me contactó y me preguntó cómo era la liga y si debía venir a jugar aquí, y yo le dije: ‘Claro, creo que sería una gran oportunidad para ti’”, compartió.

Irónicamente, el consejo de Whiteside pudo haber sido lo que provocó que McGee estampara su firma con los Vaqueros, quienes marchan en la primera posición de la Conferencia A con marca de 7-2. Pero, ahora el momento en que ambos se vean las caras en una cancha del BSN es el momento más esperado por los fanáticos boricuas.

JaVale McGee durante su primer juego con los Vaqueros de Bayamón en el BSN. ( Edgardo Medina / BSN )

“Jugué contra JaVale McGee durante mis últimos diez años en la NBA, así que estoy bastante familiarizado con él. Lo conozco muy bien, por lo que será un gran enfrentamiento”, opinó.

El próximo juego entre los Cangrejeros y los Vaqueros será el martes, 22 de abril, en el Coliseo Rubén Rodríguez.