Arecibo. Desde temprana edad, Diego González visitaba con frecuencia el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina para ver jugar a los Capitanes de Arecibo.

Gracias a que sus padres eran abonados, tuvo la oportunidad de presenciar partidos memorables, como cuando los Capitanes ganaron su tercer campeonato en 2008 ante los Gigantes de Carolina.

A pesar de que tenía siete años, aún recuerda el orgullo que sintió como arecibeño al ver a su equipo proclamarse campeón. Ese mismo sentimiento es el que desea transmitir a los niños que visiten el “Petaca” Iguina esta temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN) ahora que él es quien viste el uniforme de Arecibo.

“Ser Capitán ha sido un sueño de toda la vida. Desde chiquito. Yo estaba abonado en una de estas filas aquí en palco, creciendo con mi familia. Ser Capitán lo era todo para mí”, admitió el joven armador en una entrevista con Primera Hora previo a una práctica de los Capitanes en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina, de Arecibo.

Diego González durante una práctica de los Capitanes de Arecibo en el Coliseo Manuel "Petaca" Iguina. ( Alejandro Granadillo )

González es uno de los tres hijos de franquicia que se integraron a los Capitanes esta campaña. Los otros dos son el delantero Ramses “RJ” Meléndez y el escolta Rafael Pinzón.

Un hijo de franquicia es un canastero que jugó, al menos, dos años corridos con uno de los equipos finca del BSN antes de ser elegible para el Sorteo de Nuevo Ingreso.

Estos jugadores pueden evitar el proceso del sorteo si presentan evidencia de que los quintetos a los que pertenecieron en la Liga Juvenil de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) representan a la franquicia con la que se unirán, compartiendo su mismo nombre y municipio

González participó en la Liga Juvenil de la FBPUR con Arecibo Basket en las temporadas de 2017 y 2018, mientras que Pinzón jugó en 2016 y 2019 y Meléndez en 2017 y 2022. Los últimos dos no pudieron competir en años consecutivos debido a sus compromisos con el Programa Nacional, por lo que fueron aprobados por el BSN.

Inspirados por las estrellas arecibeñas del pasado

Al igual como sucedió con González, los Capitanes tuvieron un gran impacto en las metas que Pinzón y Meléndez se trazaron desde pequeños.

Pinzón aún tiene fresco en su memoria cómo admiraba a Rafael “Pachy” Cruz, David Cortés, Rick Apodaca y Danilo Pinnock.

“Yo era superfanático de ellos y quería ser como ellos mientras jugaba en las categorías menores. Representar a Arecibo a un alto nivel. Ellos lo hicieron y ahora nos toca a nosotros seguir lo que construyeron”, rememoró el escolta, que viene de promediar 18.6 puntos por juego en su última temporada con la Universidad Bryant en la División I de la NCAA.

Rafael Pinzón jugó cuatro años con los Bulldogs de la Universidad de Bryant en la División I de la NCAA. ( Alejandro Granadillo )

“Pachy” Cruz, quien ganó tres campeonatos con Arecibo como jugador y otros tres como dirigente, conoce muy bien a estos nuevos tripulantes de la nave capitana. El exmentor de los Capitanes es familiar de una prima de Meléndez y entrenó por un año a González en el Colegio Evangélico Capitán Correa.

“Pachy siempre ha estado en el núcleo de mi familia. Yo siempre he sido fan de él. Los otros días tuve la oportunidad de hablar con él. Me dijo lo orgulloso que está de verme ahora jugando con los Capi y en lo que me he convertido. Me comentó que se goza viendo mi juego y eso me da más fuego a mí para poder seguir ayudando a los Capi”, contó Meléndez sobre su relación con Cruz.

“Yo lo vi guiar a los Capi al campeonato y la manera que todo el pueblo trataba a esos jugadores. Ahora que estoy sintiendo eso, es como me lo imaginaba. Es algo que tú no te lo esperas. Piensas que solo sucede en Estados Unidos, pero acá la gente te apoya demasiado”, agregó el exdelantero de la Universidad del Estado de Misisipi, a quien poco después de hablar con este medio una niña le pidió una foto.

Ramses "RJ" Meléndez también estuvo cuatro años en la NCAA, pero con los Bulldogs de la Universidad del Estado de Misisipi. ( Alejandro Granadillo )

Dos novatos en el cuadro regular

Lo cierto es que, más allá de los vínculos que tienen con el equipo, los hijos de franquicia han dejado una buena impresión en esta primera parte de la campaña. González es el único de los tres que estuvo desde la pretemporada y se ha ido ganando sus minutos en la rotación del dirigente Allans Colón. Por su parte, Pinzón y Meléndez han sido titulares en los últimos dos partidos de Arecibo frente a Manatí y Ponce.

Una decisión que pudo haber sorprendido a algunos, considerando los veteranos con los que cuenta Arecibo y la tradición del BSN de no darle muchas oportunidades a los novatos. En cambio, los ‘rookies’ han cumplido con las expectativas de Colón.

“Allans nos dijo que sentía que nosotros estábamos listos e íbamos a empezar en el cuadro regular. Nos explicó lo que después del primer tiempo iba a hacer cambios y de ahí seguíamos para que poco a poco fuéramos cogiendo cancha. Nos dio la confianza y la verdad es que eso te ayuda mucho como jugador”, compartió Meléndez acerca de la conversación que Allans tuvo con ellos antes del desafío del pasado sábado contra los Osos de Manatí.

Ramses siguió las instrucciones del veterano entrenador y no dejó pasar ni un tiro. Esa noche, fue el mejor anotador de los Capitanes con 19 puntos en una importante victoria en la carretera. Así las cosas, el combinado está ubicado en la primera posición de la Conferencia B con marca de 6-3.

Pinzón, quien se destacó en sus años colegiales por su capacidad anotadora, mencionó que ha tenido un buen proceso de adaptación en la liga, aunque se ha percatado que el estilo de juego en Puerto Rico es uno más lento y físico que el de la NCAA.

González vivió en carne propia la intensidad del BSN en su primera jugada ante los Cangrejeros de Santurce, cuando pensó que tenía la vía libre para anotar una bandeja, pero Ángel Matías lo sorprendió con un tapón que lo envió al tabloncillo.

“En mi primera jugada, ataqué porque me vi solo y del otro bloque salió Matías y me dio un tapón allá arriba que caí restrayado contra el piso. Yo dije: ‘Eah’. Pero, después metí mano y le devolví el tapón”, recordó el novato base entre carcajadas.

Los hijos de franquicia de los Capitanes visitarán este jueves a los Gigantes de Carolina-Canóvanas en el remodelado Coliseo Carlos Miguel Mangual.