Arecibo. El trágico derrumbe de la discoteca Jet Set en República Dominicana ha afectado de una u otra forma a muchos dominicanos, entre ellos al veterano escolta de los Capitanes de Arecibo, Víctor Liz.

Los muertos en el accidente ocurrido en la madrugada del martes aumentaron a 113, informó este miércoles el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), mientras continúa la búsqueda de más personas bajo los escombros del conocido club.

Liz, quien ha jugado en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) desde 2013, compartió con Primera Hora que cinco de sus amistades se encontraban en el lugar cuando colapsó el techo. Tres de ellos fallecieron y los otros dos se encuentran hospitalizados, luchando por sus vidas.

“Tenía unas amistades que estaban allí y ya tú sabes. Conocía como a cinco de los que estaban allí, pero así cercanos a mí han perdido tres la vida. Los otros están en clínicas, esperando a ver los resultados. Eso está allí ya tú sabes… El país entero está de luto”, relató Liz a este medio previo a una práctica de los Capitanes en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina, de Arecibo.

Según el experimentado canastero, Jet Set era una de las discotecas más antiguas y relevantes de República Dominicana. Allí, era donde las celebridades dominicanas más famosas frecuentaban cuando se encontraban en el país. Esto incluye a los peloteros de las Grandes Ligas durante la temporada muerta. Liz llegó a ir en un par de ocasiones.

“Fui muy pocas veces, pero fui. Con el pasar del tiempo, el lugar cambió porque ellos (la administración de Jet Set) lo fue agrandando poniéndole alguna cosa, pero era un lugar donde se pasaba bien. El ambiente era uno sano, se hacían actividades bonitas y siempre se catalogó porque llevaban a artistas buenos del país”, dijo el escolta sobre su experiencia en la conocida discoteca.

De hecho, el merenguero Rubby Pérez estaba presentándose en el club al momento de los hechos. Pérez no pudo salir con vida de los escombros de la discoteca. Tenía 69 años.

“Lamentablemente, nadie esperaba que fuera a ocurrir una tragedia como esa en ese lugar”, afirmó.

Lidera a Arecibo al tope de su conferencia saliendo del banco

Por otra parte, Liz ha sido uno de los mejores jugadores del BSN en esta primera parte del torneo. El canastero, de 36 años, promedia 21.3 puntos, 5.5 rebotes y 3.3 asistencias en los seis juegos en los que ha participado. Todo esto saliendo del banco, como el sexto hombre de los Capitanes, quienes ocupan la primera posición de la Conferencia B con marca de 6-3.

Lo cierto es que esta curiosa fórmula del dirigente Allans Colón, que tiene a Liz como suplente, ha demostrado ser exitosa hasta ahora, ya que Arecibo tiene un récord de 5-0 cuando el dominicano forma parte de la segunda unidad.

“Yo no diría que esto es un nuevo rol para mí. Es una estrategia del dirigente que ha tenido resultados positivos y ha seguido sobre la marcha. Creo que es una buena idea. Cuando tú estás ganando, es bien difícil que quieras cambiar tu plantel y esquema de juego. Por el momento, las cosas están saliendo bien”, opinó.

“Este año vine con otra mentalidad. Sé que el año pasado debimos llegar un poquito más profundo en la postemporada y las cosas no se dieron así”, aseguró al reflexionar acerca de la eliminación de los Capitanes en los cuartos de final en 2024.

Durante la temporada muerta del BSN, Liz se mantuvo activo con el club Paisas Basketball en la Liga de Campeones de Baloncesto de Américas, un torneo organizado por la FIBA, donde promedió 23.7 unidades.

Pero, antes de integrarse al equipo arecibeño, tomó un tiempo para recuperarse de una lesión que había sufrido tres años atrás mientras militaba con Bameso en el Torneo de Baloncesto Superior de Distrito en República Dominicana.

“Tuve un pequeño descuido en unas finales que gané en República Dominicana. En el último partido, me lesioné los tendones del cuello. Fácilmente, mi carrera pudo haber terminado ahí, pero Dios me dio otra oportunidad y no la supe aprovechar. No me preparé lo suficiente para jugar BSN en el 2023 y ni en el 2024″, reveló Liz a este diario.

“La lesión ocasionó que estuviera bien débil en mi brazo derecho, que es mi brazo dominante. No podía ni manejar bien el balón. No estaba entrenando bien por temor a que me lastimara y la lesión estaba cogiendo más fuerza. Ya no me respondía el brazo derecho, pero este año hablé con mi entrenador físico e hicimos un plan de trabajo y lo pusimos a prueba”, abundó.

Como consecuencia de la lesión, Liz confesó que comenzó a perder el amor por el baloncesto. Ya no se levantaba temprano para entrenar y jugaba con temor a que lo lastimaran nuevamente en el cuello. Sin embargo, ahora que se ha recuperado de aquel golpe que afectó su rendimiento, Liz siente que ha vuelto a ser el jugador que una vez fue.

Además, está satisfecho con lo que ha visto en este inicio de temporada con Arecibo, una franquicia que aún espera la llegada de Jahlil Okafor, Brandon Knight, Alfonso Plummer y Justin Reyes.

“Cuando tú tienes un equipo de muchos jugadores jóvenes y estás obteniendo resultados positivos, eso te da un respiro porque la mayoría de los jugadores de primer año casi no juegan y los que sí, es bien poco. Hay dirigentes que les cuesta quitarles minutos a los veteranos para dárselos a los novatos, pero nosotros estamos viviendo una bonita experiencia. Los jugadores jóvenes que tenemos son muchachos respetuosos con el deseo de hacer las cosas bien. No son muchachos que se están viviendo la película”, indicó.

Los Capitanes cuentan este año con seis novatos en su plantilla: Rafael Pinzón, Ramses “RJ” Meléndez, Diego González, Jonathan Zhao, Gianfranco “Pipo” Grafals y Daniel Rosado.