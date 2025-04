Canóvanas. La primera vez que Carlos González entró al Coliseo Carlos Miguel Mangual, de Canóvanas, se encontró con una instalación que no estaba apta para albergar juegos del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

No estaba pintado, no tenía sistema de aire acondicionado, el techo estaba lleno de moho, solo tenía gradas (bleachers) en la parte baja, los camerinos no estaban en las mejores condiciones y las palomas se habían apoderado del lugar. Era una cancha que estaba completamente perdida y el dirigente de los Gigantes pensaba que era poco probable que estuviera lista a dos meses del inicio de la temporada del BSN.

PUBLICIDAD

“Yo fui uno de los que dijo que nos fuéramos para todo otro lado porque consideraba que esto era una locura”, confesó González en un aparte con GFR Media después de una conferencia en la que se presentó el nuevo hogar de los Gigantes.

“Pensé en la preparación. ¿Dónde íbamos a practicar? La pretemporada fue bien difícil. No podíamos correr y la cancha donde practicábamos no tenía aire. Era al mediodía y, con ese sol dándole al techo de zinc, el cambio de temperatura era bien fuerte para los que venían de Estados Unidos”, contó.

La entrada del Coliseo Carlos Miguel Mangual, de Canóvanas, el nuevo hogar de los Gigantes. ( alexis.cedeno )

La preocupación del mentor no era para menos. La campaña comenzaba el 15 de marzo y el reloj era el peor enemigo de los Gigantes, luego de que el alcalde de Carolina, José Carlos Aponte Dalmau, les prohibiera el uso del Coliseo Guillermo Angulo.

Sin embargo, el apoderado Héctor Horta hizo posible lo que parecía imposible. Con la ayuda de su equipo de trabajo, el municipio de Canóvanas y las decenas de voluntarios que acudieron al recinto día y noche en las pasadas semanas, los Gigantes lograron completar unas mejoras que superaron el millón de dólares para tener listo el Coliseo Carlos Miguel Mangual cuando reciban este jueves la visita de los Capitanes de Arecibo.

Ahora, cuenta con un sistema de aire acondicionado, el techo está pintado de negro, instalaron gradas hasta el segundo piso, los camerinos están en proceso de remodelación y no hay palomas por ningún lado.

“Ya es cuestión de nosotros acostumbrarnos a llegar aquí. Como siempre he dicho, la casa, no importa cuán cara o barata sea, es tu casa y es lo que más aprecias porque sabes el sacrificio que hiciste para tenerla. Esta es nuestra nueva casa y es la que vamos a defender”, aseguró González.

PUBLICIDAD

Durante el recorrido que Primera Hora realizó por el Coliseo Carlos Miguel Mangual, que ya tiene en su techo el banderín de campeones de los Gigantes de 2023 y los números retirados de Filiberto Rivera (#21) y Alejandro “Bimbo” Carmona (#12), se podían escuchar algunos trabajos que continuaban realizando en el lugar.

El banderín de campeones de los Gigantes de 2023 y los números retirados de Filiberto Rivera (#21) y Alejandro “Bimbo” Carmona (#12) en el techo del Coliseo Carlos Miguel Mangual, de Canóvanas. ( alexis.cedeno )

De acuerdo con Horta, lo único que falta es la instalación de seis filas de gradas adicionales en el palco oeste y este del segundo nivel, además de uno que otro “detallito”. Una vez hayan finalizado este trabajo, el apoderado entiende que el recinto tendrá una capacidad de más de 5,500 personas, con sobre 2,500 en el primer piso y una cantidad similar en el segundo.

“En el área de los ‘bleachers’ del segundo nivel, hay 10 filas, pero faltan seis adicionales en cada lado. Los ‘bleachers’ van a llegar hasta arriba. Eso estará listo para el segundo partido porque el vagón que los traía se nos atrasó un poco”, explicó el tenedor de Carolina-Canóvanas.

“Como es un área de ‘bleachers’ hay mayor capacidad y abajo tenemos todo el ‘courtside’. Pienso que se escucharán como 10,000 acá adentro”, abundó.

El segundo partido de los Gigantes en Canóvanas será el lunes, 14 de abril, contra los Piratas de Quebradillas.

Horta también informó que, antes del equipo llegara al Coliseo Carlos Miguel Mangual, los camerinos estaban ubicados en el mismo lugar, pero remodelaron un área para el conjunto visitante y habilitaron un espacio que servirá para un gimnasio y una zona de rehabilitación.

PUBLICIDAD

Desde la izquierda: la alcaldesa de Canóvanas, Lorna Soto; el apoderado de los Gigantes, Héctor Horta; y el dirigente del equipo, Carlos González. ( alexis.cedeno )

Con estas mejoras que le hicieron al nuevo hogar de los Gigantes, Horta compartió que la cancha le da una vibra al histórico Coliseo Arquelio Torres Ramírez, de San Germán, donde también hay gradas en el segundo nivel en lugar de butacas. “Me da esa vibra del Arquelio. Se ve nueva también, pero me da esa vibra del Arquelio”, admitió.

Además de las mejoras, la gerente general Alexandra Cabrera anunció que el equipo contará con guaguas que transportarán a los fanáticos de manera gratuita desde el centro comercial The Outlet at Route 66 hasta el Coliseo Carlos Miguel Mangual, entre las 5:00 p.m. y las 9:00 p.m. en los días de juego.