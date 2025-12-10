El armador Tremont Waters estará en uniforme carolinense, desde el primer día de acción de la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN), confirmaron este miércoles los Gigantes de Carolina-Canóvanas en declaraciones escritas.

La campaña arranca el próximo 21 de marzo.

Waters que no vio acción la pasada campaña debido a una lesión en el tendón de aquiles. Regresará al tabloncillo del BSN, luego de 10 meses de recuperación.

El armador de 27 años y 5’11” de estatura, fue pieza importante en el campeonato 2023 de los Gigantes donde registró ese año 14 puntos y 6.1 asistencias por partido.

Los Gigantes informaron, a su vez, que comenzó la venta de abonos para la temporada 2026.