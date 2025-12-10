Los Gigantes confirman que Tremont Waters estará desde el primer día de la temporada 2026 del BSN
El armador no estuvo disponible la pasada campaña debido a una lesión.
El armador Tremont Waters estará en uniforme carolinense, desde el primer día de acción de la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN), confirmaron este miércoles los Gigantes de Carolina-Canóvanas en declaraciones escritas.
La campaña arranca el próximo 21 de marzo.
Waters que no vio acción la pasada campaña debido a una lesión en el tendón de aquiles. Regresará al tabloncillo del BSN, luego de 10 meses de recuperación.
El armador de 27 años y 5’11” de estatura, fue pieza importante en el campeonato 2023 de los Gigantes donde registró ese año 14 puntos y 6.1 asistencias por partido.
Los Gigantes informaron, a su vez, que comenzó la venta de abonos para la temporada 2026.