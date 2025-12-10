Toronto. Jalen Brunson anotó 35 puntos, Josh Hart añadió 21 y los Knicks de Nueva York avanzaron a las semifinales de la Copa de la NBA por primera vez al vencer el martes 117-101 a los Raptors de Toronto.

Karl-Anthony Towns sumó 14 unidades y 16 rebotes para los Knicks, que enfrentarán el sábado a Orlando en la ronda semifinal en Las Vegas.

El Magic llegó a las semifinales al vencer a Miami horas antes.

Towns regresó después de perderse la victoria en casa del domingo sobre Orlando debido a una rigidez en su pantorrilla izquierda.

Mikal Bridges anotó 15 puntos para Nueva York y OG Anunoby tuvo 13 contra su antiguo equipo.

Los Knicks eran el único equipo que había llegado a los cuartos de final en las tres ediciones del torneo, pero habían perdido sus dos apariciones anteriores por un total combinado de 32 puntos.

Nueva York tiene un récord de 11-4 en la historia de la Copa NBA.

Brandon Ingram anotó 31 puntos y Jamal Shead tuvo un récord personal de 18, pero los Raptors, con un equipo reducido, perdieron su cuarto partido consecutivo, todos en casa.

Bane anota 37 y Magic derrota a Heat 117-108 en los cuartos de final de la Copa NBA

Orlando. Desmond Bane igualó su mejor marca de la temporada con 37 puntos y el Magic de Orlando avanzó a las semifinales de la Copa NBA el martes, con una victoria de 117-108 sobre el Heat de Miami.

Jalen Suggs anotó 20 unidades y Paolo Banchero agregó 18 puntos y siete rebotes por el Magic, que jugará contra Nueva York el sábado en la ronda semifinal en Las Vegas.

El alero del Magic de Orlando Paolo Banchero salta con el balón para anotar frente a Norman Powell y Kel'El Ware del Heat de Miami en el encuentro de cuartos de final de la Copa de la NBA el mates 9 de diciembre del 2025. (AP Foto/Phelan M. Ebenhack) ( Phelan M. Ebenhack )

Norman Powell lideró a Miami con 21 tantos. Tyler Herro añadió 20, mientras que Bam Adebayo y Andrew Wiggins sumaron 19 cada uno por el Heat, que ha perdido tres veces en Orlando esta temporada.

Bane encestó dos triples y anotó en una jugada de tres puntos en los primeros 2:06 minutos del último cuarto, ampliando la ventaja de seis puntos del Magic a 13. El Heat nunca redujo la diferencia a menos de nueve sino hasta el último minuto.

El Magic jugó por primera vez esta temporada sin Franz Wagner, quien estaría fuera varias semanas debido a un esguince severo de tobillo.

El Heat encestó sus primeros seis tiros y ganaba por 15-0 cuando Herro hizo una bandeja a menos de tres minutos del inicio del partido. Pero Miami se enfrió y terminó el encuentro atinando 8 de 33 (24.2%) desde la distancia de tres unidades. Herro falló sus seis intentos de triple, incluyendo un tiro desmarcado que podría haber reducido la diferencia a cuatro con 37 segundos restantes.

Bane encestó 6 de 9 triples y el Magic acertó 15 de 32 (46.9%).