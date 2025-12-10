Del brazo del serpentinero Daryl Thompson, los Cangrejeros de Santurce blanquearon el martes, 1-0, a los Gigantes de Carolina en el Estadio Roberto Clemente Walker, en la continuación de la temporada 2025‑26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Con esta victoria, los Cangrejeros siguen encabezando la tabla de posiciones con marca de 17-8, mientras que los Gigantes ahora juegan por debajo de los .500 tras empeorar a 12-13.

Thompson (1-2) se agenció el triunfo luego de solo tolerar tres inatrapables en un trabajo de cinco y dos tercios de entradas, en las que también propinó dos ponches y regaló tres boletos gratis.

A su labor también le dieron continuidad Jordan Morales, Blake Abeyta, Casey Matter y Robert Gsellman. Éste último se agenció su quinto lanzamiento de la temporada al propinar poches a los tres bateadores que enfrentó en la novena entrada.

La única carrera de los Cangrejeros provino del bate del receptor de grandes ligas Christian Vázquez cuando un hit al jardín izquierdo pisó el plato Edwin Arroyo en la primera entrada. Fue el primer indiscutible de Vázquez en esta temporada, en su segundo partido en el uniforme de los crustáceos.

La derrota le correspondió a Miguel Ausua (0-1), luego de permitir la única carrera del partido en una entrada. Fue la primera apertura del zurdo en esta temporada en siete desafíos.

Ponce blanquea a su oponente por sexta ocasión

Cuatro lanzadores de los Leones se combinaron para lanzar pelota de seis hits y Ponce superó, 2-0, a los Senadores de San Juan en el Estadio Hiram Bithorn.

Es la sexta blanqueada que propinan los Leones esta temporada. La segunda que se dio anoche en “La Pro”.

La gran demostración monticular estuvo encabezada por el derecho Jackson Goddard, quien obtuvo su primera victoria, permitió tres hits y propinó cinco ponches en cinco entradas. El derecho Andrew Marrero alcanzó su séptimo salvamento y continúa de líder en ese departamento en esta temporada.

Anthony Calarco anota una de las carreras para Ponce gracias a su jorón solitario. ( Suministrada )

Los Leones pisaron el plato una vez en las primeras dos entradas. La primera fue con un rodado de out a la inicial de Jacob Berry y la segunda fue producto de un cuadrangular de Anthony Calarco por el jardín derecho.

El derecho Raúl Rivera (2-2) cargó con el revés al permitir dos carreras en cinco entradas. Rivera retiró a dos bateadores por la vía del ponche y dio tres bases por bolas.

Los Leones continúan en la segunda posición del torneo con foja de 13-11 y los Senadores están en el último lugar con 8-16.

La acción de “La Pro” continuará el miércoles, cuando los Indios de Mayagüez visiten a los Criollos de Caguas en el Estadio Yldefonso Solá Morales, los Cangrejeros reciban a los Gigantes en el Estadio Hiram Bithorn y los Senadores se midan con los Leones en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner.

Todos los partidos podrán verse, a partir de las 7:00 p.m., en la página oficial www.ligapr.com y la aplicación móvil del organismo, así como por los canales de YouTube de los equipos locales.