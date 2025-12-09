Frente a cientos de estudiantes de las escuelas cagüeñas, los Criollos de Caguas derrotaron 4-1 este martes a los Indios de Mayagüez en el Estadio Yldefonso Sola Morales en el primer choque del día de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Con la victoria, la novena criolla mejoró su marca a 12-13, mientras que los Indios juegan para 11-12.

Con un cuadrangular remolcador por el bosque izquierdo del receptor criollo Onix Vega, Caguas tomó la delantera 2-1 en la quinta entrada. Vega llevó al plato a Vimael Machín, quien conectó una línea al jardín derecho.

Después de dos retirados, el inicialista Edwin Ríos inauguró el marcador para los Indios con un cuadrangular por el jardín central, para colocar el juego 1-0, en la cuarta entrada. Fue su segundo jonrón de la temporada.

Acto seguido, el abridor criollo Dereck Rodríguez le otorgó un boleto a Isan Díaz. No obstante, Mayagüez puso fin a la amenaza con un elevado de Danny Ortiz al bosque izquierdo.

Kristian Campbell abrió el séptimo episodio de los Criollos con un doble. Luego, con un out, Luis Vázquez conectó un elevado que tres defensores de los Indios no pudieron manejar en el predio derecho.

Con dos corredores en base, los Indios optaron por otorgarle un boleto intencional a Machín para forzar el juego en las bases. Sin embargo, la decisión no rindió frutos. Vega respondió con un doble productor de dos carreras, ampliando la ventaja de la Yegüita a 4-1.

Minutos después, Bryan Torres añadió un sencillo, pero la amenaza terminó con un out forzado de Machín en el plato y un ponche a MJ Meléndez, en su debut en la LBPRC.

Dereck Rodríguez se llevó la victoria tras lanzar cinco entradas, permitir tres imparables, conceder dos boletos y ponchar a cinco bateadores. José Espada se apuntó su sexto salvamento de la campaña.

El revés fue para Luis Leroy Cruz que permitió dos anotaciones en 4.2 entradas lanzadas. Ponchó a cinco y permitió cuatro inatrapables.