El lanzador boricua Edwin “Sugar” Díaz pactó este lunes un acuerdo de tres años con los Dogers de Los Ángeles, reportaron diversos medios estadounidenses.

Jeff Passan, de ESPN, confirmó que el contrato es por $69 millones.

El naguabeño habría confirmado a medios locales en entrevista pasada que las novenas interesadas en sus servicios eran “ganadoras”. Los Dodgers, de hecho, consiguieron su segundo título consecutivo de la Serie Mundial en la recién concluida campaña al vencer a los Blue Jays de Toronto en un séptimo y decisivo partido.

Edwin Diaz and the Los Angeles Dodgers are in agreement on a deal, league source tells The Athletic. — Will Sammon (@WillSammon) December 9, 2025

Díaz llegó a la agencia libre tras salirse de los dos años restantes del contrato de cinco años y $102 millones que firmó con los Mets de Nueva York en noviembre de 2022. Fue el pacto más lucrativo para un relevista en la historia de las Mayores. El acuerdo incluía un bono de firma de $12 millones, pagos diferidos, opciones de jugador para 2026 y 2027 por $18.5 millones y una opción del equipo para 2028.

En la pasada campaña, el boricua registró 28 salvamentos, 98 ponches en 68 entradas y una tacaña efectividad de 1.63.

Concluyó con marca de 6-3 y fue seleccionado al Juego de Estrellas.