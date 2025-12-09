Caguas. En su primera aparición ofensiva en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), el jugador de ascendencia boricua MJ Meléndez aprovechó un conteo de dos bolas sin strikes para conectar una línea sólida al jardín derecho, apuntándose así su primer imparable en su debut con los Criollos de Caguas.

“Solo (pensé) tocar la bola, hacer contacto y cayó de hit”, expresó el jardinero a los medios locales tras concluir el choque de este martes en el Estadio Yldefonso Solá Morales.

Meléndez se inauguró en la liga invernal boricua con una victoria para la novena criolla por marcador de 4-1 ante los Indios de Mayagüez en el duelo dedicado a los estudiantes de las escuelas cagüeñas.

“Me siento bien. Es la primera vez que juego aquí y estoy muy contento con todo”, aseguró el guardabosque, de 27 años, quien terminó el juego de 4-1.

“Ha sido perfecto, todos han sido increíbles conmigo, los entrenadores, el personal y los fanáticos, simplemente feliz de estar aquí”, continuó.

El jardinero explicó que su proceso hasta llegar a Caguas, que juega para 12-13 en el cuarto puesto de la tabla, comenzó cuando la gerencia criolla lo contactó entre finales de octubre o inicios de noviembre.

Al momento, indicó que desconoce si jugará los 15 juegos restante de la fase regular. “Estoy cogiendo día a día y vamos a ver“.

M.J. Meléndez durante el pasado Clásico Mundial de Béisbol 2023. ( Carlos Giusti/Staff )

Menéndez aceptó el reto y la invitación de unirse a la ‘Yegüita’, mientras busca una nueva oportunidad en las Mayores y, a su vez, un espacio en el equipo de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Meléndez fue parte del 'Team Rubio’ en la pasada edición 2023.

“Yo quiero jugar aunque sean dos o tres semanas. Yo quería jugar aquí antes del Clásico porque nunca he jugado aquí. Quería hacer esto para ponerme listo para el Clásico”, dijo, al reconocer que el Estadio Hiram Bithorn de San Juan albergará la primera fase del Grupo A del 6 al 11 de marzo. Además de los boricuas, Canadá, Cuba, Colombia y Panamá jugarán en la isla.

Meléndez aseguró que no ha tenido comunicación con algún miembro de la gerencia boricua de cara al certamen mundialista. Sin embargo, le comentó su deseo de jugar una vez más por la isla al gerente general de los Criollos, Jesús “Motorita” Feliciano.

“Él me dijo: ‘oye, sigue adelante, estás bien’”, contó.

Puerto Rico sometió a principios del mes la lista del corte de los 35 jugadores que podrían representar la Monoestrellada. El róster final de 30 jugadores deberá ser sometido antes del 3 de febrero.

Buscando nuevo equipo

Meléndez se acogió la agencia libre tras concluir la pasada campaña en el filial Triple A de los Royals de Kansas City.

Empezó en el equipo grande, pero fue bajado tras un lento arranque ofensivo. En 23 encuentros, promedió .083, con cinco carreras, cinco imparables, un jonrón y una remolcada.

La historia fue distinta en Triple A. Registró .261 con el madero, con 20 cuadrangulares, 33 dobles, 64 empujadas y otras 70 carreras anotadas.

“Ahora solamente estoy enfocado en entrenar, jugar aquí (en Caguas) y hablando con mi agente para ver los equipos que están interesados en mí. Hemos hablado con varios equipos... vamos a ver”, manifestó el pelotero.

“Solo conozco un equipo en Kansas City, así que seguro que será algo nuevo. Espero siempre tener oportunidad con el equipo (que sea), intentar jugar lo mejor posible y no me presione demasiado”, agregó.

Melendez venía de jugar en 129 juegos en el 2022, 148 en 2023 y 135 en 2024. De hecho, en su año de novato, 2022, conectó 18 jonrones y remolcó 62 carreras. El jugador de sangre boricua comenzó como receptor hasta hacer su transición a los jardines.

“No jugué tanto en las Grandes Ligas como quería el año pasado (temporada 2025), pero sabes que no puedo controlar eso, solo puedo controlar dónde estaba. Una vez que empecé a sentir que estaba mejorando mi swing, volví a ser yo mismo. Jugué mucho mejor en Triple A".

MJ Meléndez con uniforme de Kansas City. ( The Associated Press )

“Cambié algo de mi swing fuera de temporada y simplemente no funcionó, no me sentía yo mismo, así que volví a hacer lo que hago después de intentar un par de cosas en las Grandes Ligas y en Triple A el primer mes y medio, probando algunas cosas”, añadió sobre la razón que causó su baja producción ofensiva en la ‘Gran Carpa’.

Aunque reconoce que aún no tiene una organización para la próxima temporada de Grandes Ligas, Meléndez dejó claro que su prioridad será asegurar su participación en el Clásico.

“Cuando yo firme con un equipo, yo voy a hablar con ellos para ver si ellos me dejan porque es un equipo nuevo. Le voy a decir, ‘mira, todos los pitchers buenos van a jugar el Clásico. Entonces vamos a tener mucha competencia’. (El Clásico) es probablemente mejor que el Spring Training", sentenció.