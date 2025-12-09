Caguas. Cuando el versátil jugador Kristian Campbell aterrizó en Puerto Rico para unirse por primera vez a los Criollos de Caguas en la Liga de Beisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), llevaba más que algunas piezas de ropa en la maleta.

Venía, además, con el propósito de absorber todo el conocimiento posible y llevárselo consigo a su próxima temporada con los Red Sox de Boston, con quienes debutó en Grandes Ligas en la pasada temporada.

Así lo confirmó este martes el intermedista a medios locales tras el triunfo 4-1 de los Criollos ante los Indios de Mayagüez en el Estadio Yldefonso Sola Morales frente a cientos de estudiantes de las escuelas cagüeñas, a quienes se les dedicó el choque.

“Uno quiere aprender todo lo que pueda. Quiero ver a otros jugadores y entrenadores. Todos tienen experiencia en béisbol de diferentes niveles y lugares, así que siempre es bueno hablar de diferentes situaciones sobre cuando se trata de batear y lanzar”, compartió Campbell.

“Cualquier pequeño detalle sobre el juego que pueda aprender de cualquiera siempre es positivo. De mi parte, siempre trato de absorber todo lo que puedo y a la gente dondequiera que voy”, agregó el pelotero de 23 años.

A su llegada, Campbell se encontró con un ambiente familiar. En Caguas lo dirige Ramón Vázquez, su coach de banca con los Red Sox, y sabe que, a poca distancia, está Alex Cora, el dirigente boricua de Boston y figura con estrecha relación con los Criollos.

“Estar aquí es una gran ventaja. Ramón Vázquez me ha visto por un tiempo y AC (Alex Cora) está a la vuelta de la esquina, así que es un placer estar aquí. Me explicaron qué era la liga y cómo funcionaba, porque saben que nunca había estado en la isla, pero es una buena manera de conseguir repeticiones y seguir trabajando para estar listo para los campos primaverales”, relató.

“Tengo una muy buena relación con AC, todavía lo estoy conociendo. El año pasado fue mi primer año, así que este es mi segundo año”, aseguró.

Además de su equipaje, Campbell, de 23 años, arribó en la isla con su compañero de equipo Jarren Duran en mente. Campbell no pudo evitar identificarse con la historia de Duran que ya experimentó el clubhouse criollo.

Duran llegó a la isla durante la temporada 2020-21, acortada por la pandemia de Covid-19, para reforzar a los Criollos. Después de una actuación dominante que culminó en campeonato número 19 para Caguas y un premio de Jugador Más Valioso de la final ante los Indios, dio el salto a las Mayores.

Durante el baile de coronación, el jardinero conectó cinco imparables, dos cuadrangulares, dos dobles, impulsó seis carreras y marcó otras tres.

“Definitivamente me siento identificado. De hecho, el otro día me llamó y me preguntó cómo estaba. Vino para el Covid, que era un poco diferente. Yo experimenté la experiencia de la gente, la multitud y demás, pero para él una buena experiencia”, contó.

“Estoy muy feliz”

Después de saborear el mejor béisbol del mundo, Campbell se esta disfrutando sus días en la isla. En tres choques con los Criollos ha conectado tres inatrapables y marcado cuatro carreras.

Caguas ostenta marca de 12-13 en el cuarto puesto de la tabla de posiciones de la LBPRC.

“Esta es mi primera vez (jugando) desde el final de la temporada, así que siento que me fue bastante bien. Hice algunos cambios mecánicos en mi swing, he estado trabajando en algunas cosas ofensivas, así que venir aquí y lograr tres juegos seguidos con éxito es realmente bueno para mí. Estoy muy feliz, espero poder mantener el ritmo", sostuvo.

En su primera campaña en las Mayores promedió .223, con 51 imparables, seis jonrones, 21 remolcadas, 24 anotadas en 67 partidos. Vio acción en decenas 73 choques en el filial Triple A.

“Fue genial estar frente a tanta gente. Nunca había estado frente a cuarenta mil personas. Jugar un poco en la liga y entenderlo un poco es una primera muestra de lo que es una experiencia realmente buena”.

De cara a su próxima temporada en Boston desea afinar cualquier destreza que lo guíe al siguiente nivel.

“Quiero ser fuerte, más rápido, ser dominante. Es el mejor béisbol que ves en el mundo, es un desafío... es mucho aprendizaje porque nunca sabes para qué, es un poco difícil prepararse para cuando llegas a ver cómo es, trata de entender un poco lo que está pasando. Espero que el segundo año sea mucho mejor”, sentenció.