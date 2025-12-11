Víctor Carattini comenzará una nueva etapa en su carrera la próxima temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN) como miembro del cuerpo técnico de los Mets de Guaynabo.

El veterano armador se convirtió en agente libre después de tres campañas con los Cangrejeros de Santurce, pero sufrió un desgarre en el tendón de Aquiles durante su preparación para el torneo 2026 que lo mantendrá fuera por tiempo indefinido.

A sus 33 años, Carattini está trabajando a todo vapor para que este no sea el fin de su carrera como jugador profesional y regresar lo más pronto posible. Al mismo tiempo, decidió no alejarse del BSN mientras completa su rehabilitación y aceptó la encomienda de ser el entrenador de habilidades (skills coach) de los Mets.

“Tuve una lesión en mi tendón de Aquiles que requirió cirugía, así que estoy en ese proceso de rehabilitación. Me operé el 15 de septiembre. Ya llevo tres meses de rehabilitación y he respondido superbién a las terapias dentro de este proceso, que puede ser lento y tedioso”, compartió Carattini a Primera Hora .

“Dentro de la situación que estaba viviendo, se me presentó esta oportunidad en la agencia libre con René Morales (gerente general) y Jorgito Rincón (dirigente). Los planes eran que estuviera como jugador, pero debido a la situación me abrieron la puerta para mantenerme activo y aportar al equipo como skills coach… Todavía no me retiro. Siento que es un impulso para volver a reagruparme y trabajar de cara a la temporada 2027”, prosiguió.

El canastero se une a Guaynabo en la primera temporada de Jorge “Jorgito” Rincón al mando de los metropolitanos. Además, tendrá la oportunidad de trabajar con los asistentes Gerardo “Jerry” Batista y Andrés Torres, así como el coordinador de videos José Gabriel Ruiz.

Sin embargo, esta no será su primera experiencia como técnico, ya que se desempeña como asistente de los Avancinos de Villalba en la Liga de Baloncesto Puertorriqueña.

“Estoy en mi segunda temporada trabajando con los Avancinos de Villalba en la Liga Puertorriqueña. Estoy de asistente y, de una vez, agarro el ritmo de lo que es ser un skills coach. He estado preparándome para lo que viene esta temporada en el BSN. Es una faceta nueva, no voy a tener uniforme y estaré fuera del juego, pero estoy contento con la oportunidad”, relató el experimentado base.

“Es algo que me gusta. Aprovecharé las oportunidades que se me presenten en el camino. Siempre me ha gustado lo que es conocer el juego más allá. Me gusta lo que es el scouting y los ajustes en el juego. Soy ese tipo de jugador que llega a las prácticas y agarra a todo el que esté cerca para hacer drills, así que creo que es algo con lo que estoy familiarizado porque ya lo hacía sin tener el puesto”, agregó.

Los Mets no lograron clasificar a la postemporada del BSN en la campaña anterior, luego de terminar en el quinto puesto de la Conferencia A con marca de 13-21 bajo la dirección del estadounidense Josh King.

Esta temporada jugarán en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, en Gurabo, mientras el municipio de Guaynabo realiza la remodelación del Coliseo Mario “Quijote” Morales, que se espera concluya entre 2027 y 2028.

El torneo 2026 comenzará el 21 de marzo y terminará el 28 de junio, mientras que la postemporada arrancará en la segunda semana de julio.