El Top Ranked Buzzer Beater entrará en una nueva era a partir de su temporada 2026 con la incorporación del baloncesto escolar unificado, un formato de repechaje y la creación de la categoría junior femenino, confirmó su presidente, Bryan Eloy García, a Primera Hora .

Tras un exitoso juego de exhibición el año pasado, el torneo, que dará inicio el 28 de febrero, implementará un plan piloto con cuatro equipos integrados por estudiantes con discapacidad intelectual de ambos géneros. La meta es expandir la categoría a seis u ocho conjuntos en el futuro.

Buzzer Beater ya estableció comunicación con Special Olympics Puerto Rico para identificar las escuelas con estos quintetos.

“Mi hermano menor, quien es fotógrafo de nosotros, tiene perlesía cerebral y siempre soñó con representar a Puerto Rico. Nunca se le dio, pero pude ver de cerca ese anhelo”, relató García sobre de dónde nace la iniciativa.

“Todavía estamos trabajando la reglamentación, pero lo que estoy seguro es que va a ver baloncesto unificado y vamos a darle a esos jóvenes experiencia”, aseguró.

Repechaje

El certamen dejará atrás su tradicional estructura regional para adoptar un formato todos contra todos, brindando igualdad de oportunidades a todas las escuelas del país sin importar su ubicación geográfica.

“En los últimos años estábamos teniendo una cuestión de que muchos equipos que tenían los méritos para entrar no podían porque pertenecían a cierta región, en especial la Metro y la Norte, que es las mas competitiva”, explicó.

La región Norte, por ejemplo, llegó a contar con 11 equipos entre los mejores 25, por lo que demás tenían que luchar apenas por los últimos cuatro espacios disponibles, explicó García.

Por eso, además, se incorporará el repechaje, diseñado para brindar una oportunidad real a programas nuevos o en proceso de reestructuración. Los equipos clasificados del puesto 49 al 80 competirán en esta fase preliminar, que abrirá oficialmente el torneo.

“Antes, esos equipos enfrentaban de inmediato a los mejores sembrados y muchos partidos terminaban muy abiertos y por nocaut. Ahora jugarán contra rivales de su mismo nivel y podrán vivir la experiencia completa del Buzzer Beater”, sostuvo García.

Los primeros 48 equipos clasificarán de forma directa, mientras que los ganadores del repechaje se integrarán al cuadro principal de 64, con rivales ya asignados.

Todos los juegos se celebrarán en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández de Gurabo.

El Buzzer Beater también reforzará su respaldo a las escuelas públicas, que tendrán representación tanto en el torneo principal -por mérito propio- como en su torneo exclusivo, que se celebrará en marzo. Todos los partidos serán transmitidos en vivo, ampliando la exposición y el impacto de la plataforma.

“Queremos darles una experiencia memorable a los jóvenes. Para eso estamos trabajando”, manifestó García.

Impulso al baloncesto femenino

A la par con el auge del baloncesto femenino en la isla, el torneo añadirá una categoría junior femenina, dirigida a jugadoras desde sexto hasta décimo grado.

La iniciativa busca atender una disparidad que obligaba a muchas jugadoras de séptimo y octavo grado a competir en la categoría senior.

“La disparidad era demasiada y entendíamos que era meritorio una categoría que abarcara esos grados para poder impactar a esas niñas. El baloncesto femenino está en su mejor momento ahora mismo con todo lo que ha logrado la Selección (Nacional), el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSN) y qué mejor que arrancarlo ahora en el 2026 con la participación de 12 a 16 equipos”,

García pretende que la categoría funcione como un puente para que los programas escolares y nacionales comiencen a identificar y becar talento femenino desde edades más tempranas.

“Estamos buscando que las nenas también puedan tener esa oportunidad de exposición”, sentenció el presidente.