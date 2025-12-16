La Serie del Caribe 2026 no se celebrará en Venezuela, confirmó este martes el presidente de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), Juan Flores Galarza, a Primera Hora .

La determinación fue tomada este lunes luego de que Puerto Rico, México y República Dominicana retiraran oficialmente su participación del torneo que estaba pautado para disputarse en la ciudad de Caracas.

La decisión de tres de los cuatro países miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) se da ante las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos. La situación -explicaron- está fuera del control de las ligas involucradas.

“Al no tener equipos participantes (de la Confederación) la sede de Venezuela, dejó de existir. Ahora la sede está en manos de la Confederación. No se va a hacer en Venezuela”, aseguró Flores Galarza en una conversación vía telefónica.

“La Serie del Caribe es una serie de los países miembros, y si estos no van a participar, no hace sentido”, agregó el presidente la pelota invernal boricua.

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe emitió un comunicado con respecto a la Serie del Caribe 2026, programada del 1 al 7 de febrero en Venezuela.



Ante este escenario, la organización del certamen caribeño pasa ahora a manos de la CBPC, que deberá identificar una sede alterna en un tiempo de aproximadamente un mes y medio.

Actualmente, se evalúan dos posibles sedes fuera del territorio venezolano. Flores Galarza prefirió no mencionar las opciones.

La Serie del Caribe, en la que se enfrentan los equipos campeones de las ligas invernales y otros países invitados, está pautada para llevarse a cabo del 1 al 7 de febrero.

“La sede se tiene que mover a otro lugar que no es en Venezuela. Ese es el reto que tenemos ahora en la Confederación de identificar y organizar esa Serie del Caribe en mes y medio”, dijo.

“Venezuela no es opción. La Serie del Caribe se va a llevar a cabo fuera del territorio venezolano. Todavía no sabemos en dónde ni bajo qué condiciones. Y cuando digo bajo qué condiciones es que ya la sede de Venezuela estaba ya organizada de arriba a abajo”, sostuvo Flores Galarza.

No sería la primera vez que dicho torneo enfrenta un cambio de sede de última hora. En el 2019 ocurrió una situación similar cuando estaba programado para celebrarse también en Venezuela. A pocos días de su inicio, tuvo que ser trasladado a Panamá por situaciones políticas internas del país.

Pese al panorama, Flores Galarza fue enfático en que la edición 2026 no será cancelada. “Esa posibilidad no existe”, reiteró.

Un protocolo

El presidente de la LBPRC detalló que, según el protocolo de la Confederación, los países tenían hasta el lunes (15 de diciembre) para notificar si participarían o no en el certamen. Este plazo no fue fijado por tratarse de Venezuela como sede, sino que aplica de igual forma para cualquier país anfitrión.

En el caso de Puerto Rico, Flores Galarza leyó la determinación a través de una resolución -aprobada de forma unánime por la Junta de Directores de la LBPRC- durante la Asamblea de la Confederación. Se celebró de forma virtual.

“Reconocemos la capacidad de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional de organizar, administrar y realizar eventos de la Confederación de forma exitosa y quisiéramos estar allí con nuestros hermanos venezolanos y de las otras ligas miembros de la Confederación, como lo hicimos en la Serie del Caribe 2023 y en la serie de Caribe Kids 2025. No obstante, basado en la situación existente al momento conocida por todos, la cual está fuera de nuestro control, nos vemos imposibilitados como ciudadanos norteamericanos que somos de participar de la Serie del Caribe 2026 a llevarse a cabo en Venezuela. Si se decide por una sede alterna, Puerto Rico dirá presente”, rezaba el documento.

“Son cosas que están fuera del control, tanto de los venezolanos como de nosotros y lamentablemente, tenemos que buscar una sede externa y comenzar ahora a ver qué se va a hacer y bajo qué condiciones”, concluyó Flores Galarza.