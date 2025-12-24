Los Mets de Guaynabo anunciaron este miércoles que repetirán al refuerzo Theophilus A. Pinson Jr. en la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN)

Pinson Jr. será el primero de los tres importados que tendrá el quinteto metropolitano. Uno de los nombres que podría completar el trío es Hassan Whiteside, quien militó la pasada temporada con los Cangrejeros de Santurce.

El estadounidense fue una de las únicas notas positivas de los metropolitanos en la campaña anterior. Los Mets concluyeron en el quinto puesto de la Conferencia A con marca de 13-21 y fuera de la postemporada.

Pinson Jr. finalizó el torneo 2025 con una media de 20.9 unidades, 4.7 capturas y 4.5 asistencias por cotejo. Además, lanzó para un 41% en triples por encuentro.

La liga local 2026 comenzará el 21 de marzo y terminará el 28 de junio, mientras que los playoffs arrancarán en la segunda semana de julio.