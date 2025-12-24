San Antonio. Keldon Johnson anotó 25 puntos, Stephon Castle añadió 24 y los Spurs de San Antonio superaron el martes 130-110 a Oklahoma City para conseguir su séptima victoria consecutiva y venciendo al Thunder por segunda vez en 10 días.

La racha de Victor Wembanyama de juegos consecutivos con al menos un bloqueo terminó en 101, pero los Spurs estaban contentos de tenerlo en la cancha después de que su participación fuera considerada dudosa el lunes. Wembanyama terminó con 12 puntos.

Shai Gilgeous-Alexander anotó 33 uniades para Oklahoma City. Jalen Williams añadió 17.

PUBLICIDAD

San Antonio ha ganado 14 de 17 para colocarse en el segundo lugar en el Oeste. Oklahoma City ha perdido tres de cinco juegos desde que comenzó la temporada 24-1. La cuarta derrota de los campeones defensores esta temporada fue, con diferencia, la peor, ya que las tres anteriores fueron por dos, dos y cinco puntos.

La segunda derrota de la temporada del Thunder fue 111-109 contra los Spurs en la semifinal de la Copa de la NBA el 13 de diciembre en Las Vegas.

El reencuentro fue otra batalla tensa entre los dos primeros sembrados en la Conferencia Oeste. Hubo 15 cambios de liderazgo y 13 empates antes de que San Antonio se alejara al final del tercer cuarto.