California. Cade Cunningham anotó 23 puntos y repartió 14 asistencias, Jalen Duren sumó 23 unidades y 12 rebotes, y los Pistons de Detroit, líderes de la Conferencia Este, vencieron el martes 136-127 a los Kings de Sacramento.

Tobias Harris anotó 24 puntos por los Pistons, quienes han ganado nueve de sus últimos 11 partidos.

El doble-doble de Duren fue su cuarto consecutivo y su decimoséptimo de la temporada. Ausar Thompson anotó 19 puntos para Detroit, e Isaiah Stewart añadió 16 desde el banquillo.

DeMar DeRozan anotó 37 puntos y Russell Westbrook sumó 27 por los Kings, quienes han perdido diez de sus últimos 12 partidos.

Westbrook repartió cuatro asistencias para alcanzar las 10.140 en su carrera, quedando a una de Magic Johnson, el séptimo lugar en la historia de la NBA.

Los Pistons, que lideran la NBA en puntos sobre la pintura con 58,1 por partido, anotaron 70 dentro de la zona, frente a los 48 de los Kings.

Detroit ganaba 75-58 al descanso y 115-97 después de tres cuartos. Sacramento se acercó a ocho puntos en el último periodo, pero no pudo reducir más la diferencia.

41 puntos de Leonard

Kawhi Leonard anotó 41 puntos y James Harden agregó 29 para que los Clippers de Los Ángeles aplastaran el martes 128-108 a los Rockets de Houston.

Leonard acertó 16 de 23 disparos de campo y cuatro de cinco de larga distancia por los Clippers, quienes ganaron duelos consecutivos apenas por segunda vez esta temporada. Los Ángeles venía de una victoria de 103-88 sobre los Lakers el sábado, que rompió una racha de cinco derrotas.

Los Clippers también ganaron encuentros consecutivos del 24 al 26 de octubre, contra Phoenix y Portland.

Harden, quien atinó siete de 14 disparos de campo y tres de ocho desde larga distancia, fue ayudado por una efectividad de 12 de 13 desde la línea de tiros libres.

John Collins y Kobe Sanders agregaron 13 puntos cada uno y Kris Dunn anotó 11 por Los Ángeles, que embocó un 54% de sus triples (20 de 37).

Kevin Durant anotó 22 puntos, al encestar ocho de 15 tiros, y Alperen Sengun terminó con 19 puntos y 11 rebotes por Houston, que metió nueve de 30 (30%) desde larga distancia.

Amen Thompson agregó 19 a la causa de Houston, mientras que Jabari Smith Jr. anotó 16 por los Rockets, quienes han perdido cuatro de sus últimos cinco juegos.

El trabajo de Bane

Desmond Bane anotó 23 puntos, Anthony Black añadió 22 y el Magic de Orlando frustró el intento de remontada de Portland el martes, para derrotar 110-106 a los Trail Blazers.

Después de estar detrás por 17 unidades en el tercer periodo, los Blazers tomaron una ventaja de un punto al inicio del cuarto antes de que Tyus Jones respondiera con un triple y Wendell Carter Jr. encestara un tiro para el Magic.

Shaedon Sharpe tuvo la oportunidad de empatar con 38,9 segundos restantes, pero sólo acertó uno de dos tiros libres, dejando a Portland abajo 107-106.

Bane falló un tiro en suspensión en el otro extremo de la cancha. Bloqueó luego un intento de bandeja del pívot Donovan Clingan con 12 segundos restantes para preservar la ventaja.

Encestó dos tiros libres para poner el marcador 109-106 y Deni Avdija falló un triple largo para los Blazers antes de que Black añadiera un tiro libre para el margen final.

Fue la segunda noche consecutiva en que los Blazers borraron un gran déficit en la segunda mitad solo para quedarse cortos en casa. Se recuperaron de una desventaja de 21 al final del tercer período el lunes y tomaron la delantera por uno en el cuarto antes de que Detroit cerrara con una racha de 11-2 para ganar 110-102.

Además de su ofensiva, Bane proporcionó tres tapaas y tres robos. Black tuvo totalizó rebotes, seis asistencias y dos robos.

Jones añadió 16 puntos y siete asistencias, mientras que Carter terminó con 14 puntos y siete rebotes.

Avdija lideró a los Trail Blazers con 25 puntos, ocho asistencias y seis rebotes. Sharpe añadió 22 unidades y Caleb Love anotó 17 desde el banquillo.