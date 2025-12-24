Los Plataneros de Corozal avanzaron el martes a las semifinales de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) tras derrotar en el mínimo de tres parciales a los Changos de Naranjito en el tercer partido de los cuartos de final, celebrado en el Coliseo Carmen Zoraida Figueroa.

Los marcadores del tercer y decisivo “Duelo de la Montaña” fueron 25-12, 25-19 y 25-22. Corozal ahora enfrentará a los Cafeteros de Yauco en la siguiente fase de la postemporada de la LVSM. La serie está programada para comenzar este sábado en el Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras, de Yauco.

Como ha sido a lo largo de la temporada, Jalen Penrose y Spencer Olivier fueron los líderes ofensivos de los Plataneros. Penrose anotó 16 puntos, mientras que Olivier sumó 15. Por Naranjito, el mejor fue Clarke Godbold con 12 unidades.

Con ventaja de dos puntos en el tiempo técnico (12-10), los Plataneros entraron en ritmo y no volvieron a mirar atrás. Un error de ataque de Clarke Godbold por la zona dos permitió que Corozal se despegara por 17-13.

El conjunto corozaleño aseguró el primer set, 25-12, con un remate de Joseph Oquendo por la zona cuatro. En el segundo parcial, alcanzaron el punto de set, 24-21, tras un error en el servicio de Noel Rodríguez por parte de los Changos. La victoria se selló en el tercer set con un ataque de Olivier desde la zona dos.

Corozal dominó a Naranjito en ataques (38-23), en bloqueos (11-4) y en defensas (44-21). Los Changos, por su parte, cometieron siete errores en sus ataques.

La otra semifinal de la LVSM empezará el viernes, cuando los bicampeones Caribes de San Sebastián reciban la visita de los Patriotas de Lares en el Coliseo Luis Aymat Cardona para el primer “Duelo de la 111” en estos playoffs. Ambas series se jugarán al mejor en siete partidos.