Carolina. Aunque no quiso entrar en la controversia surgida tras la cancelación de su combate ante Erika Cruz, la campeona boricua Amanda Serrano afirmó que no descarta darle otra oportunidad en el futuro a la mexicana, pese a su alegado historial de dopaje.

Claro está, esa posibilidad dependerá de que la puertorriqueña salga airosa de su combate del 3 de enero frente a la boxeadora que sustituyó a Cruz, la también mexicana Reina Téllez.

“Claro”, respondió Serrano durante un encuentro con la prensa boricua celebrado este martes en el gimnasio Los Ángeles, en Carolina. “Erika también es fuerte. Peleé con ella en 2023. Y sí, soy boxeadora. Peleo con quien sea. Amo pelear”, añadió la campeona indiscutible de las 126 libras.

La revancha entre Serrano y Cruz fue cancelada la semana pasada. En sustitución de Cruz, la boricua enfrentará ahora a la invicta y joven Téllez.

La cancelación se produjo luego de que circulara públicamente información sobre un resultado positivo por dopaje atribuido a Cruz. Serrano, por su parte, reiteró que no ofrecerá su opinión sobre el tema.

“No le doy pensamiento a eso. Estoy muy enfocada en la pelea, frente a mi gente, para celebrar las Navidades”, expresó.

Su entrenador fue quien tomó la decisión

Quien sí reflexionó extensamente sobre la controversia fue su entrenador y manejador, Jordan Maldonado, durante el entrenamiento de Serrano en Carolina.

Maldonado explicó que tomó la decisión de que Serrano no pelearía con Cruz tras recibir, el pasado 12 de diciembre, una carta de la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA, por sus siglas en inglés), en la que se informaba la detección de clembuterol en una muestra tomada a Cruz el 20 de noviembre.

La carta, mostrada este martes a los medios, fue dirigida a los organismos de boxeo y a la Comisión de Boxeo de Puerto Rico.

Jordan Maldonado, entrenador y manejador de Amanda Serrano. ( Xavier Araújo )

“En la prueba salió un ‘alguito’, pero ese ‘alguito’ está prohibido”, dijo Maldonado. “Cuando le hacen la prueba en noviembre, la pelea estaba en pie. Pero el resultado nos llega el 12 de diciembre y de inmediato notificamos al equipo de (Erika) Cruz que la pelea se cancelaba”.

Este medio consultó a un experto en dopaje, quien indicó que desconoce la existencia de VADA como organismo afiliado a la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés). El especialista explicó, además, que el clembuterol es un esteroide utilizado para tratar condiciones respiratorias y que cualquier cantidad detectada se considera un resultado positivo.

Maldonado abundó que, ante el positivo y la cercanía de la fecha del combate, optó por descartar a Cruz y buscar una nueva rival. Añadió que no confió en una prueba posterior negativa presentada por Cruz, ya que esta era inconclusa.

“Ya estábamos en los últimos días antes de la pelea y ellos tenían que hacerse otras pruebas, otros exámenes. ¿Quién me garantiza a mí que no saldrá algo más? ¿Tengo que esperar y arriesgarme a que se caiga el evento?”, argumentó.

“Ellos reaccionaron diciendo que todo estaba bien, que fue por una carne contaminada. Pero yo tenía que tomar una decisión: o me arriesgaba o se caía un show que todo Puerto Rico está esperando. Tenía que actuar rápido”.

Cruz ha alegado contaminación alimentaria como causa de la presencia de clembuterol en su organismo.

“Ella salió negativa en otra prueba”, continuó Maldonado. “Pero la misma carta dice que están esperando dos pruebas adicionales. Nosotros no podíamos esperar. ¿Cuánto tiempo? ¿Y si después sale algo y se cae el evento?”.

Maldonado también señaló que su decisión estuvo influenciada por el historial de dopaje de Cruz, quien en el pasado fue despojada de un título de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) tras arrojar positivo en un control antidopaje previo a otro combate.

Amanda Serrano en un entrenamiento en Carolina rumbo a su defensa titular este 3 de enero en el Coliseo Roberto Clemente. ( Xavier Araújo )

“No la estoy juzgando por eso”, aclaró. “Pero ya le habían quitado un título anteriormente”.

Asimismo, descartó la posibilidad de posponer la fecha del combate para enfrentar a Cruz una vez se aclarara el panorama.

“¿Por qué nosotros tenemos que cambiar la fecha por algo que no tiene que ver con nosotros?”, cuestionó.

Ante la posibilidad de que el equipo de Cruz alegue que Serrano tuvo miedo y utilizó el dopaje como excusa para cancelar la pelea, Maldonado lo negó categóricamente.

“Amanda peleó tres veces con Katie Taylor y nunca tuvo miedo. ¿Le vamos a tener miedo a una peleadora a la que le dimos una chiva en la primera pelea y que estuvo al borde del nocaut? Con eso lo digo todo”, sentenció.