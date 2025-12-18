La peleadora estadounidense Reina Téllez será la nueva contrincante de la campeona boricua Amanda Serrano para su compromiso del 3 de enero en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan, anunció este jueves Most Valuable Promotions (MVP) en declaraciones escritas.

El cambio de rival se produce luego de que los pasados días se conociera un resultado atípico por clenbuterol, en una prueba antidopaje de la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA) de la adversaria inicial, la mexicana Erika Cruz.

“Me decepciona que la pelea original no haya podido seguir adelante, pero mi prioridad siempre ha sido el respeto por el deporte”, expresó Serrano en el comunicado

De hecho, Cruz fue despojada del título de las 122 libras de la AMB luego de arrojar un resultado positivo por sustancias prohibidas, tras su defensa titular del 11 de mayo de 2024 en México, donde empató con Nazarena Romero.

Serrano (47-4-1, 31 KO’s) expondrá sus títulos pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante Téllez (13-0-1, 5 KO’s), púgil de Boxlab Promotions y excampeona juvenil del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Reina Téllez es una oponente difícil que se ha ganado esta oportunidad, y estoy lista para el reto. Pelear en casa, en Puerto Rico, defender mis títulos mundiales y seguir impulsando el boxeo femenino bajo reglas de igualdad lo es todo para mí. El sábado, 3 de enero se trata de demostrarle al mundo una vez más de qué están hechas las boxeadoras puertorriqueñas”, agregó.

Ante este escenario, fue el equipo de Serrano el decidió no continuar con el enfrentamiento. El combate se disputará a 10 asaltos de tres minutos.

“Debido al hallazgo atípico en la prueba VADA de Erika Cruz antes del evento, el equipo Serrano no estaba dispuesto a seguir adelante con la pelea. MVP apoya rotundamente la decisión, ya que no queremos que ninguna de nuestras atletas sienta que está compitiendo en un combate potencialmente injusto”, declararon, por su parte, Jake Paul y Nakisa Bidarian, cofundadores de MVP.

“Esperamos con ansias apoyar a Amanda en su enfrentamiento con Reina Téllez, una contendiente acérrima con una trayectoria amateur muy condecorada y una destacada carrera profesional hasta la fecha”, sentenciaron.