Mookie Betts, una de las estrellas de los Dodgers de Los Ángeles, no formará parte del equipo de Estados Unidos para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, al priorizar el nacimiento de su tercer hijo.

El campocorto expresó en un video junto al reconocido streamer estadounidense Adin Ross, que esperan la llegada del bebé en fechas que coinciden con el torneo.

Betts se refirió al tema, dejando claro la firme postura de su esposa, Brianna Betts, sobre la decisión.

“Ella (Brianna) dijo que se divorciaría de mí si no estaba ahí”, manifestó Betts, que debutó con la novena estadounidense la pasada edición del certamen mundialista.

BREAKING: Mookie Betts reveals he will not play for Team USA in the 2026 World Baseball Classic as the birth of his third child is expected around the same time 🚨



“She (Brianna Betts) said she’d divorce me if I wasn’t there.” 😅



🎥: Adin Ross/Kick pic.twitter.com/TaBGGdej7u — Dodgers Nation (@DodgersNation) December 18, 2025

Este caso recuerda a lo ocurrido en el Clásico Mundial 2023, cuando Carlos Correa no formó parte del equipo de Puerto Rico debido al embarazo de su esposa, Daniella Rodríguez, quien en ese momento esperaba el segundo hijo de la pareja. Al igual que Betts, el boricua optó por permanecer junto a su familia durante dicha etapa.

Estados Unidos pertenece al Grupo B, que lo componen México, Italia, Reino Unido y Brasil. Jugarán la primera ronda en el hogar de los Astros de Houston, el Daikin Park.

El torneo se celebrará del 5 al 17 del próximo marzo.