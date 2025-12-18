Un cuadrangular con las bases llenas de Isán Díaz le puso fin a un dramático partido en el Estadio Isidoro “Cholo” García, y los Indios de Mayagüez dejaron en el terreno, 7-6, a los Gigantes de Carolina en la jornada del miércoles de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Los Gigantes dominaban el juego, 6-3, en la novena entrada e incluso estaban a un out de salir victoriosos, antes de que el Jugador Más Valioso de la final 2025 de “La Pro” desapareciera la pelota al bosque derecho con su batazo.

Mayagüez ahora juega para .500 al mejorar su récord a 15-15 y ocupan el cuarto lugar de la tabla posiciones de la LBPRC, mientras que Carolina empeoró a 15-17 y se sitúa en el quinto puesto.

Los Indios comenzaron bien en la búsqueda de defender su territorio. El veterano receptor Martín “Machete” Maldonado se encargó de darle la primera carrera a la fanaticada de los Indios con una línea al jardín izquierdo en el segundo episodio.

No obstante, los Gigantes le dieron un vuelco a la pizarra y se fueron en escapada en sexta entrada cuando dos sencillos, de Johnathan Rodríguez y Deniel Ortiz, se combinaron con un lanzamiento desviado del lanzador Keylan Killgore para poner el partido 4-1.

Mayagüez sumó dos carreras con rodados para out de Eddie Rosario y Emmanuel Rivera para acercarse 4-3 en la séptima entrada. Carolina recuperó el terreno perdido con un sencillo de Miguel Pabón que puso el partido 6-3 en el octavo acto.

En el noveno acto, los Indios llenaron las bases con sencillos de Matthew Lugo y Rivera así como una base por bolas a Anthony García. Entonces, llegó el batazo de Díaz para acabar el partido.

El zurdo Matt Tenuta (1-0) se agenció el triunfo al lanzar en blanco una entrada. Por su parte, el derecho Osvaldo Berríos (2-1) obtuvo la derrota tras cuatro carreras en dos tercios de entrada.

Los Leones se acercan a Santurce

En el Estadio Hiram Bithorn, un ramillete de cinco carreras en la octava entrada le dio a los Leones de Ponce otro importante triunfo, 10-7, sobre los Cangrejeros de Santurce para intensificar la lucha por la primera posición.

Este resultado marcó la quinta victoria consecutiva de los Leones, que ahora tienen marca de 19-12 y están a medio juego de alcanzar a los Cangrejeros, líderes del escalafón liguero con balance de 20-12.

Ponce estuvo paciente en Santurce. Marcó cuatro carreras en la segunda entrada con una demostración de bateo oportuno cuando la defensa y el descontrol del contrincante hacía su aparición en el diamante.

El jardinero de los Leones, Jacob Berry, llegó a base mediante un error del abridor de los Cangrejeros, Eduardo Rivera, en su lanzamiento a la inicial. Luego, Rivera le dio un boleto gratis a Anthony Calarco y Matt Batten se sacrificó con toque para adelantar corredores.

Con ese panorama en las almohadillas, Sammy Hernández conectó un sencillo y Aldemar Burgos pegó un doble para poner la pizarra 3-0. La cuarta carrera llegó con una roleta para out de Matt Bottcher.

Los Cangrejeros activaron rápidamente sus palancas en la parte baja e hicieron borrón y cuenta nueva en la pizarra ante el veterano lanzador Freddie Cabrera. Luego de dos outs, Jack López se encargó de empujar a Christian Vázquez y Juan Centeno para acercar a los locales, 4-2. A López le siguió Andrew Velázquez, Rubén Castro y Edwin Arroyo con indiscutibles consecutivos que provocaron que se empatara el partido 4-4.

La novena santurcina tomó el comando del partido 5-4 con un sencillo de Edwin Arroyo en el cuarto episodio. En el siguiente acto también repartieron una nueva dosis ofensiva al sumar dos carreras más con el tercer indiscutible de Velázquez y otro más de Castro para el 7-4.

Los Leones consiguieron tomar la delantera en el partido al anotar cinco carreras en la octava entrada producto de un error de Arroyo, un elevado de sacrificio de Berry y par de hits de Batten y Chris Arroyo para el 9-7. Más adelante, Edwin Díaz remolcó la décima carrera con doble la octava en la novena entrada.

El zurdo Julio Torres puso su récord en 4-0 luego de llevarse la victoria al trabajar una entrada en labor de relevo. Una vez más, Andrew Marrero se apuntó un salvamento, el número 12 de la campaña para continuar como líder en este departamento. La derrota fue para Andre Scrubb (0-1) al permitir cuatro carreras, tres de ellas limpias, en un tercio de entrada.

Los Criollos hunden aún más a los Senadores

En otro partido, los Criollos de Caguas vencieron, 13-3, a los sotaneros Senadores de San Juan en el Estadio Yldefonso Solá Morales.

Caguas ahora tiene un balance de 16-16. San Juan, en cambio, tiene registro de 9-22.

Un cuadrangular de Yariel González por el jardín derecho le abrió las puertas del plato a los Senadores, luego de dos outs, en la primera entrada ante el abridor derecho de los Criollos, José de León (1-3). Fue lo único que pudieron hacerle al derecho, que se llevó el triunfo luego de trabajar cinco entradas, en las que además toleró dos hits y ponchó a seis bateadores.

Sin embargo, lo que muchos no contaban era con la respuesta inmisericorde con la que vino la alineación criolla, que rayó ocho carreras en la parte baja de la entrada ante los serpentineros Brandon Komar y Agnel Miranda.

Los sencillos impulsores provinieron del madero de Luis Vázquez, Onix Vega, el recién activado Tomás Nido y Bryan Torrres. Por su parte, MJ Meléndez remolcó una con un elevado de sacrificio y Kristian Campbell aportó otra con un doble para que los Criollos se fueran en escapada 8-1.

En el segundo acto, la Yegüita continuó pateando. Esta vez lo hizo con un rodado para out de Vázquez y un cuadrangular de dos carreras de Noah Mayers para ampliar la ventaja 11-1.

Un doble de Jan Mercado guió al plato la segunda anotación de los Senadores para el 11-2 en la séptima entrada, mientras que Nido volvió a impulsar otra carrera para el 12-2. Los Criollos hicieron su última carrera del partido en un batazo de Manny García en la parte baja del octavo, mientras que los Senadores produjeron la suya con un sencillo de Jadiel Sánchez en la última entrada del partido.

La derrota fue para Komar (0-1) al permitir seis carreras en dos tercios de entradas.

La acción de “La Pro” continúa el jueves, cuando los Leones visiten a los Indios en un partido a siete entradas, que fue reasignado en el Estadio Isidoro “Cholo” García. El juego será transmitido, a partir de las 7:00 p.m., por la página oficial www.ligapr.com y la aplicación móvil del organismo, así como por el canal de YouTube de Mayagüez.