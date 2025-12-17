Carolina. Los Blue Jays de Toronto estuvieron a dos outs de ganar la Serie Mundial, pero un cuadrangular del venezolano Miguel Rojas en la novena empató lo que será recordado como un dramático séptimo juego y el resto es historia.

Shohei Ohtani y los Dodgers de Los Ángeles conquistaron su segundo título consecutivo con un equipo que en papel parecía invencible, con figuras como Mookie Betts, Freddie Freeman, además de abridores estelares como Yoshinobu Yamamoto, Blake Snell y Tyler Glasnow.

Los Dodgers, cuya nómina superaba los $338 millones en la temporada anterior, firmaron la semana pasada al naguabeño Edwin “Sugar” Díaz a un contrato de tres años y $69 millones, que lo convirtió en el relevista mejor pagado anualmente en las Grandes Ligas.

Con la firma de Díaz, considerado uno de los mejores cerradores de las Mayores, Los Ángeles reforzó tal vez el único punto débil de su plantilla: el bullpen. Aún así, el lanzador boricua José Berríos confía que los Blue Jays son capaces de terminar en 2026 el trabajo que dejaron inconcluso la campaña pasada.

“Estoy bien contento por él (Edwin Díaz). Es tremendo ser humano. Obviamente, firmó con los Dodgers y no diría que estoy muy contento, pero me alegra por él y su familia. Es boricua y siempre vamos a apoyar a los de aquí”, dijo Berríos en un aparte con la prensa durante el Home Run Derby & Celebrity Softball Game de su Fundación La Makina en el Estadio Roberto Clemente Walker, de Carolina.

“Gracias a Dios, el béisbol no se juega a base de papel. Hay que entrar a esas dos líneas y ejecutar, pero la realidad es que los atletas que tiene ese grupo son tremendos. Este año nosotros perdimos el séptimo juego y entiendo que no hay nada mejor que eso. Ahí ganó el mejor, pero tenemos la oportunidad. Es cuestión de seguir ejecutando, aprendiendo y haciendo ajustes para ver lo que pasa a la hora de la verdad”, abundó.

Edwin "Sugar" Díaz en el Home Run Derby & Celebrity Softball Game de la Fundación José Berríos La Makina en el Estadio Roberto Clemente Walker, de Carolina. ( Fundación La Makina )

Díaz se estableció como uno de los mejores cerradores de las Grandes Ligas en las siete temporadas que vistió el uniforme de los Mets de Nueva York. Durante la campaña anterior, registró una efectividad de 1.63, su más baja desde que llegó a Queens, con 28 salvamentos y 98 ponches en 66.1 entradas.

Berríos, mientras tanto, no tuvo su mejor temporada con los Blue Jays, dejando un promedio de carreras limpias en 4.17, con 139 bateadores abanicados y 56 bases por bolas, para un récord de 9-5 en 166 episodios lanzados.

Además, quedó fuera del roster de Toronto en los playoffs debido a una inflamación en el codo derecho, que lo colocó en la lista de lesionados por primera vez en su carrera. Por ello, sueña con lanzar en la Serie Mundial después de una campaña tan complicada.

“Sería un sueño llegar a la Serie Mundial y enfrentarnos a los Dodgers. Lo que hicieron ellos, de ganar dos campeonatos ‘back to back’, es algo increíble. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de volver a la Serie Mundial la próxima temporada, sería algo especial también. Para eso estamos trabajando”, sostuvo el bayamonés.

Berríos irá en 2026 a su quinto año de su contrato de siete por $131 millones. Tiene una cláusula de salida que podría ejercer en 2027, pero medios canadienses reportaron hace poco que los Blue Jays evalúan la posibilidad de cambiarlo. Toronto, por su parte, no jugaba en la Serie Mundial desde 1993.