Carolina. Un día después de ser presentado por los Dodgers, Edwin Díaz tomó un vuelo desde Los Ángeles con destino a Puerto Rico para participar en la tercera edición de el Home Run Derby & Celebrity Softball Game de la Fundación José Berríos La Makina en el Estadio Roberto Clemente Walker, de Carolina.

“Ha sido un poquito ajetreado, pero hay que cumplir con los compromisos. Fui allá a hacerme el físico y les dije que tenía que regresar el sábado a Puerto Rico porque tenía este compromiso con José Berríos. El equipo fue flexible; todo fluyó muy bien, pudimos firmar y estamos aquí hoy”, dijo el cerrador puertorriqueño en un aparte con la prensa.

Díaz se convirtió esta semana en el nuevo integrante del cuerpo monticular de los bicampeones de las Grandes Ligas tras firmar un contrato de $69 millones por tres años, que lo posiciona como el relevista mejor pagado anualmente en la historia. Esto después de siete temporadas vistiendo el uniforme de los Mets de Nueva York.

Al igual que durante su presentación en el Dodger Stadium, el derecho aseguró que se llevó las “trompetas” a Hollywood porque entendía que en Los Ángeles era donde mayores probabilidades tenía de ganar su primer campeonato de Serie Mundial. Sin embargo, compartió que su prioridad en un principio era pactar una extensión con los Mets.

“Nosotros llevamos la oferta primero a los Mets y dijeron que tenían espacio para negociar. Se la llevamos también a los Dodgers y ellos aceptaron de una, así que, al aceptar de una, no podía regresar a los Mets y decirles que esto era lo que me estaban ofreciendo los Dodgers. Cuando me dijeron que sí, decidimos firmar con ellos”, explicó Díaz.

“Mi prioridad era tratar de regresar a los Mets desde que entré a la agencia libre. Es un equipo que tiene una buena cultura y me trató superbién en los últimos siete años. Tratamos de regresar, pero no se pudo y los Dodgers nos abrieron las puertas”, abundó.

Conversación con Lindor

La salida de Díaz de Queens se suma a la del guardabosques Brandon Nimmo, quien fue cambiado a los Rangers de Texas, y a la del toletero Pete Alonso, que pactó un acuerdo por cinco años y $155 millones. Tres bajas sensibles para un equipo que viene de quedar fuera de la postemporada, a pesar de firmar a Juan Soto a un contrato de 15 años y $765 millones.

Díaz aseguró que se comunicó con Francisco Lindor, su compatriota y capitán de los Mets, una vez determinó que se marcharía de Nueva York para iniciar un nuevo capítulo en su carrera con los Dodgers. Según el relevista naguabeño, Lindor, con quien tiene una buena relación tanto dentro como fuera del terreno, comprendió su decisión.

“Hablé con él durante el proceso. Después que firmé y salió la noticia, me llamó. Le expliqué la situación por la cual no regresé a los Mets y él entendió. Estaba contento por mí. Me dijo que, al final del día, él va a estar contento dondequiera que yo esté y estamos bien”, contó el cerrador, que también recibió acercamientos de otros equipos.

Díaz se une a unos Dodgers que lucen como una dinastía, con figuras como Shohei Ohtani, Mookie Betts y Freddie Freeman, además de abridores de primer nivel como Yoshinobu Yamamoto, Blake Snell y Tyler Glasnow. Su bullpen era su punto débil, y con la firma del puertorriqueño parecen haber cubierto la única falla en su armadura.

Y es que el lanzador boricua se estableció como uno de los mejores taponeros en las Mayores durante su tiempo con los Mets. Registró en la campaña anterior una efectividad de 1.63 con 28 salvamentos y 98 ponches en 66.1 entradas, números que lo llevaron a ganarse su segundo Premio al Relevista del Año Trevor Hoffman.

Será, sin duda, una de las figuras principales en el bullpen de los campeones defensores y Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol, de estar disponible. En la pasada edición de este magno evento, sufrió una lesión en el tendón rotuliano de su rodilla derecha que lo obligó a visitar el quirófano y perderse la temporada 2023 de las Grandes Ligas.

A la espera de una contestación de los Dodgers

Los Dodgers, como cualquier otra organización, quieren ser precavidos y aún no le han dado a Díaz el visto bueno para lanzar en el Clásico. No obstante, el naguabeño está esperanzado de que subirá al montículo una vez más con el uniforme de su país.

“Esa fue una de las cosas que hablamos cuando estábamos negociando. Les dejé saber que quería pitchar en el Clásico. Me dijeron que tenemos que hablarlo en el transcurso, ya que llegó nuevo al equipo, la química y todo eso. Pero los vi muy optimistas y no creo que tenga problemas cuando llegue la hora de ir al Clásico”, sostuvo.

El Clásico Mundial de Béisbol se llevará a cabo del 5 al 17 de marzo y Puerto Rico albergará un total de 10 partidos de la primera ronda en el Estadio Hiram Bithorn, de San Juan.