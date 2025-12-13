El relevista puertorriqueño Alexis Díaz regresará a las Grandes Ligas tras firmar un contrato de un año con los Rangers de Texas, informó el viernes Jeff Passan, de ESPN.

La noticia se conoció horas después de que su hermano, el cerrador Edwin “Sugar” Díaz, fuera presentado por los Dodgers de Los Ángeles tras oficializar su contrato de tres años por $69 millones. Hasta el momento no se ha divulgado el monto que recibirá Alexis Díaz.

Los Rangers también anunciaron acuerdos con el receptor Danny Jansen, por dos años y $14 millones, y con el zurdo Tyler Alexander. Recientemente, el equipo adquirió al jardinero Brandon Nimmo en un canje con los Mets de Nueva York.

Alexis Díaz, activo en la liga invernal con los Cangrejeros de Santurce, fue cambiado de los Reds de Cincinnati a los Dodgers en junio, luego colocado en waivers y seleccionado por los Braves de Atlanta, que posteriormente lo dejaron en libertad.

Díaz fue taponero de los Reds en 2023 y 2024, ganándose una aparición en el Juego de Estrellas. Su mejor temporada fue en 2023, con 37 salvamentos y efectividad de 3.07.

Sin embargo, su rendimiento decayó antes de ser traspasado a los Dodgers, registrando una efectividad de 8.15 en 18 partidos este año. En su carrera en las Mayores, acumula efectividad de 3.38 y 75 salvamentos.

Con Santurce, al momento, ha trabajado 2.2 entradas en parte de cuatro juegos.