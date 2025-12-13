Edwin “Sugar” Díaz cambió Queens por Hollywood oficialmente… y se llevó sus “trompetas” con él.

El puertorriqueño fue presentado el viernes por los Dodgers de Los Ángeles, luego de firmar un contrato de $69 millones por tres años, que lo convierte en el relevista mejor pagado anualmente en la historia de las Grandes Ligas.

Con una sonrisa de oreja a oreja, Díaz se puso por primera vez la gorra y la camiseta de los bicampeones en la sala de prensa del Dodger Stadium antes de dirigirse a la prensa angelina.

“Estoy bastante nervioso”, comenzó diciendo el cerrador naguabeño después de ser introducido por el gerente general Brandon Gomes y el presidente de operaciones de béisbol Andrew Friedman.

“Me siento contento de estar aquí con una organización que viene de ganar dos campeonatos. Es una nueva oportunidad en mi carrera con un equipo que es súper bueno. Vengo a aportar, tratar de ganar y aportar lo que sea en el clubhouse. Al final del día, yo lo que quiero es ganar y pienso que aquí tengo una buena oportunidad de hacerlo”, continuó.

Díaz, de 31 años, formó parte de los Mets de Nueva York en las pasadas siete temporadas de las Mayores, aunque no vio acción en 2023 debido a una cirugía para reparar el tendón rotuliano de su rodilla derecha.

Durante su tiempo en Queens, logró establecerse como uno de los mejores brazos en MLB. Registró en la campaña anterior una efectividad de 1.63 con 28 salvamentos y 98 ponches en 66.1 entradas.

Estos números lo llevaron a ganarse su segundo Premio al Revista del Año Trevor Hoffman, un galardón que solo el boricua y Josh Hader han obtenido en dos ocasiones desde que la versión actual del reconocimiento se estableció en 2014.

Había pactado un acuerdo de cinco años por $102 millones en 2022, pero, con dos temporadas y $38 millones restantes, decidió ejercer la cláusula de salida y probar la agencia libre.

Según Anthony DiComo, de MLB Network, los Mets le ofrecieron tres años por $66 millones y estaban dispuestos a mejorar la propuesta, pero Díaz decidió firmar con los Dodgers antes de que eso sucediera.

“No fue fácil. Pasé siete años en Nueva York. Me trataron muy bien. Escogí a los Dodgers porque son una organización ganadora. Estoy buscando ganar y pienso que ellos tienen todo para ganar, así que escoger a los Dodgers fue bastante fácil”, explicó el taponero acerca de su decisión.

“Fue una decisión que tomé junto a mi familia, mis hijos y mi esposa, con mi compañía que me representa. Al final del día, teníamos las dos ofertas. Eran muy buenas ambas, pero decidimos venir a los Dodgers. Es una buena experiencia. Le quiero dar las gracias a la organización de los Mets por todas las cosas buenas que hicieron por mí. Venir aquí fue una decisión fácil. El equipo es uno que ha ganado campeonatos consecutivos y este año no será menos. En el papel tienen un gran equipo y trayéndome aquí las probabilidades para volver a ganar aumentan”, abundó.

Díaz, quien seguirá utilizando su incónica canción “Narco” por Blasterjaxx y Timmy Trumpet, se une a unos Dodgers que lucen como una dinastía, con figuras como Shohei Ohtani, Mookie Betts y Freddie Freeman, además de abridores de primer nivel como Yoshinobu Yamamoto, Blake Snell y Tyler Glasnow. Su bullpen era su punto débil, y con la firma del puertorriqueño parecen haber cubierto la única falla en su armadura.

Alexis y Kike le hablaron bien de Los Ángeles

Díaz también compartió que tanto su hermano Alexis como Enrique “Kike” Hernández jugaron un papel importante en su decisión de irse a Los Ángeles. Alexis formó parte de la organización en la temporada anterior, mientras que Kike ha pasado nueve de sus 12 años en las Mayores con los Dodgers, donde ha ganado tres campeonatos de Serie Mundial.

“Hablé un poco con Alexis cuando las conversaciones pasaron a estar más cerradas para firmar con los Dodgers. Me dijo que son una organización muy buena y tratan a todos los jugadores como si fuesen estrellas. Eso era algo que buscaba. Me habló muy bien de los Dodgers y eso hizo que la decisión fuese más fácil para mí”, contó el relevista, que llevará el número tres en la espalda en honor a sus tres hijos.

“Antes de firmar también conversé con Kike. Es alguien muy cercano a mí. Jugamos juntos antes de firmar en las Grandes Ligas. Conversé con él sobre la organización y me dijo que tanto yo como mi familia íbamos a estar bien, que es una de las otras cosas que estaba buscando cuando estaba hablando con otros equipos. Quería que mi familia estuviera bien porque sé que estaré bien dentro del clubhouse. Kike me dijo muchas cosas buenas de los Dodgers y tomé la decisión”, agregó.