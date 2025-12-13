Andrade “El Ídolo” regresó a la programación de AEW Dynamite semanas después de haber salido de WWE a mediados de septiembre.

Mientras Kenny Omega cortaba una promo en el ring, las luces se apagaron y apareció un enmascarado Andrade. El oriundo de Gómez Palacio, México, atacó a Omega y lo dejó tendido en la lona antes de unirse a la facción ruda Don Callis Family.

Todo apuntaba a que el mexicano, de 36 años, estaba encaminado a una rivalidad con quien muchos consideran el mejor luchador en la empresa del multimillonario Tony Khan tras una breve segunda corrida en WWE. Sin embargo, no volvió a presentarse en AEW u otras compañías de lucha libre desde entonces.

“Salí de WWE el 13 de septiembre y pregunté si tenía una cláusula de no competencia, pero no me llegó una respuesta. Pasó una semana y me empezaron a llamar productores de otras compañías. Como nunca llegó una carta de WWE, empecé a tomar fechas con compañías en Puerto Rico y Europa. Hubo un acercamiento de AEW, que no pensaba que iba a ocurrir tan rápido, y llegamos a un acuerdo”, explicó Andrade en una entrevista con Primera Hora .

“Por lo general, negociar un contrato se puede tardar entre uno a cuatro meses. Nunca imaginé que el contrato se fuera a cerrar tan rápido. No lo firmamos ni nada por el estilo; fue todo verbal. Debuté en AEW y luego gané el campeonato en una empresa de México, que se llama The Crash. La semana después tanto AEW como yo recibimos una carta de WWE, en la que se nos notificó que no podía participar en ningún evento de lucha libre a nivel mundial por 12 meses y sin paga”, continuó.

A raíz de estos problemas contractuales con WWE, el mexicano tuvo que cancelar inesperadamente una lucha que tenía programada en el evento Halloween Wrestling Xtravaganza de WWC, que se llevó a cabo el pasado 18 de octubre en la cancha José “Pepín” Cestero, de Bayamón. Se presentó en la cartelera para disculparse con los fanáticos, pero no pudo subir al cuadrilátero.

Pero, luego de meses de inactividad, recibió el visto bueno de WWE para enfrentar este sábado a “El Héroe de la Nación” Xavant por el campeonato Universal de WWC en el evento Lockout, que se celebrará en la “Pepín” Cestero.

“Te tengo una súper noticia”, comenzó diciendo el mexicano con una sonrisa en su rostro. “Vas a ser la primera persona que lo va a saber. Mi abogado llegó a un acuerdo estos días con WWE para poder presentarse en Puerto Rico y no presentarme como la ocasión pasada, que solo saludé a la gente. Voy a subirme al ring y tener la oportunidad por el campeonato de WWC. Estoy súper feliz porque después de casi tres meses voy a poder luchar. Ahorita no tengo otras fechas. No sé cuáles serán mis próximas luchas por el momento, pero lo importante es que podré presentarme en Puerto Rico”.

Andrade ya había luchado en la isla. En 2022, enfrentó a Carlito en la estelar de Aniversario 49, con Ric Flair en su esquina y Carlos Colón apoyando a su hijo desde la otra en el Coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón. Tres años más tarde está de vuelta para capturar su primer título Universal.

“Recuerdo que estuvo Carlitos Colón y la gente se emocionó porque también estaba Ric Flair. Había pasado mucho tiempo desde que veían a ambos luchadores, que dieron tantos buenos encuentros. He ido varias ocasiones a Puerto Rico, pero esta es la primera vez que lucharé por el campeonato Universal. Es un sueño para mí como luchador”, manifestó.

“En la lucha libre, consideramos que las escuelas son Japón, Puerto Rico y México. Son territorios donde han pasado luchadores como Hulk Hogan y Undertaker y uno, como talento, quiere ganar campeonatos en esos lugares”, abundó.

¿Por qué decidió irse de WWE?

El excampeón de NXT, por otro lado, confesó que decidió salir de WWE porque no estaba satisfecho con la posición que ocupaba en la empresa. Sentía que la mayoría de las historias en las que estaba involucrado eran monótonas, sobre todo con compatriotas como Rey Mysterio, Dominik Mysterio, Santos Escobar, Ángel Garza y Humberto Carrillo, salvo cuando formó equipo con Rey Fénix.

“Toda mi carrera en WWE fue enfrentando casi siempre a luchadores mexicanos. Desde que llegué, luché contra Sin Cara, Rey Mysterio, Humberto Carrillo, Escobar y Dominik Mysterio. Con Fénix era en parejas, pero me preguntaba por qué casi siempre peleaba contra compatriotas. Claro que enfrentaba a otros luchadores, pero la mayoría de mis combates eran con mexicanos”, recordó.

De igual manera, admitió que en cierto punto sentía que su divorcio con Charlotte Flair estaba afectando su carrera. La pareja se separó en 2024 después de dos años casados.

“El año pasado pasé lo de mi divorcio. Quería un espacio y el internet estaba siempre hablando de Andrade y Charlotte. Se enfocaban más en los personal que en mi carrera profesional. Estuve pidiendo vacaciones por siete meses, pero se posponían siempre por trabajo y no tuve el espacio para pasar ese capítulo fuera de la lucha libre”, relató el mexicano, que no descarta volver a AEW cuando resuelva su pleito contractual con WWE.

Los boletos para Lockout estarán disponibles a partir de las 2:00 p.m. en la boletería de la “Pepín” Cestero. La compañía también anunció que Aniversario 53 se efectuará el 27 de junio en el Coliseo Roberto Clemente, de San Juan. Las entradas para ese evento ya están a la venta en PRTicket.com.