Carolina. Javier Báez pareció haber recuperado su “magia” con el madero tras ser movido al bosque central por el mánager de los Tigers de Detroit, A.J. Hinch, en la pasada temporada de las Grandes Ligas.

Como de costumbre, el campocorto puertorriqueño tuvo un sobresaliente desempeño defensivo y bateó para .257 con 12 cuadrangulares y 57 carreras impulsadas, sus mejores números desde su primera temporada con el equipo en 2022.

Demostró ser capaz de jugar en una posición que podría ocupar en el Clásico Mundial de Béisbol ante la baja de Enrique “Kike” Hernández, quien se sometió a una cirugía en el codo izquierdo después de ganar la Serie Mundial con los Dodgers de Los Ángeles.

Pero Báez está dispuesto a desempeñarse donde sea que el dirigente Yadier Molina lo necesite en el esperado torneo, a celebrarse del 5 al 17 de marzo.

“Honestamente, donde yo resuelva”, respondió en un aparte con la prensa durante el Home Run Derby & Celebrity Softball Game de la Fundación José Berríos La Makina cuando se le preguntó sobre la posición en la que se siente más cómodo para el Clásico.

“La baja de Kike hace mucha diferencia porque también puede hacer lo que yo hago, que es jugar tanto infield como outfield. Pero, donde me pongan, yo hago lo mejor que pueda y trato de ayudar al equipo”, continuó.

Sin embargo, existe la posibilidad de que el bayamonés permanezca en la segunda base, como hizo en las ediciones de 2017 y 2023, debido a la inclusión de los jardineros George Springer y Riley Greene en la lista de 35 jugadores para el Clásico que la Federación de Béisbol de Puerto Rico entregó la semana pasada a las Mayores. El tercera base Nolan Arenado también fue agregado en el listado.

Javier Báez en el uniforme de Puerto Rico previo al Clásico Mundial de Béisbol 2023. ( Carlos Giusti/Staff )

“El conocimiento que yo tengo, hablando con ellos y preguntándoles cómo se sienten, ellos tienen mucho orgullo de tener familia puertorriqueña y cómo los puertorriqueños nos apoyan a nosotros. Pero, a la misma vez, también son americanos y tienen sueños de representar a Estados Unidos”, contó el tres veces All-Star a preguntas de Primera Hora.

“Por ejemplo, Marcus Stroman jugó para los dos (2017 y 2023) y lo hizo con mucho orgullo. Arenado tiene mucha posibilidad de jugar con Puerto Rico, pero no sé cuál es su decisión. Yo sé que a él sí le gustaría jugar, pero tampoco quiere venir aquí a quitarle la posición a otra persona, me sigues. Yo entiendo que ellos sí quieren, pero no saben si pueden”, abundó.

Con Francisco Lindor en el campocorto y Báez en segunda, Carlos Correa cubrió la tercera base en 2017 y Emmanuel “El Pulpo” Rivera lo hizo en 2023, ya que la esposa del santaisabelino, Daniella Rodríguez, estaba embarazada de su segundo hijo.

Correa, en cambio, volverá a estar disponible en el venidero certamen. Arenado tampoco sería una mala opción debido a que es un 10 veces ganador consecutivo del Guante de Oro en la antesala, pero este también podría jugar en primera.

“Riley Greene, que yo lo tengo todo el año, le pregunté e igual. Su sueño es representar a Estados Unidos. No lo juzgamos, pero también le damos la oportunidad para que puedan jugar para Puerto Rico y tener el respaldo que tenemos nosotros con todos los boricuas”, compartió el siore sobre su compañero en Detroit, cuya madre es puertorriqueña.

“Nosotros somos un equipo que tiene nombres grandes, pero hay otros con nombres más grandes. Nosotros nos acoplamos a jugar juntos y en equipo. Para mí, eso es la clave para llegar a la final en un evento así. Pienso que no somos los favoritos, pero podemos llegar a la final”, agregó.

“Escuchar” le dio un giro a su carrera

Báez, por su parte, iría al Clásico después de una de sus mejores campañas desde que llegó a Detroit, solo superada por la de 2022, cuando bateó para .230, sacudió 17 jonrones, impulsó 67 carreras y registró un WAR (Wins Above Replacement) de 2.4.

Los Tigers se beneficiaron de este rendimiento del pelotero mejor pagado en su nómina, con un contrato de seis años y $140 millones. Clasificaron a la postemporada al ganar su wild card contra los Guardians de Cleveland, pero se quedaron a una victoria de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana tras caer ante los Mariners de Seattle.

A sus 33 años, el campocorto confesó a este medio que lo que provocó este resurgir de “El Mago” en la temporada anterior se debió a que, simplemente, aprendió a “escuchar”.

“Realmente, escuché. Yo soy una persona que en el pasado no creía en la medicina ni en los hospitales. Era algo muy natural. Obviamente, cuando vas a especialistas que te explican lo que te está pasando, lo entiendes 100% más claro. Le di a Detroit la oportunidad de hacer lo que pensaban que era lo mejor para mí y no hice ningún desacuerdo con el proceso después de operarme”, relató Báez, quien se sometió a una cirugía artroscópica de cadera derecha a principios de septiembre de 2024 para tratar dolor e inflamación en la espalda baja.

