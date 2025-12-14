Carolina. Tanto Javier Báez como José Berríos aún desconocen si jugarán esta temporada en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) a dos semanas de la conclusión de la serie regular.

Los Cangrejeros de Santurce anunciaron el pasado 6 de noviembre, justo en el día inaugural del torneo, el regreso de Báez a la pelota invernal tras una década de ausencia. Sin embargo, el campocorto y guardabosques de los Tigers de Detroit todavía no se siente listo para su esperado retorno.

“Honestamente, yo ahora mismo no estoy ready para jugar en un partido. Hemos estado practicando. Ya pronto voy a estar viendo pitcheos live. No sé cuál sea la decisión”, admitió Báez en un aparte con la prensa durante el Home Run Derby & Celebrity Softball Game de la Fundación José Berríos La Makina en el Estadio Roberto Clemente Walker, de Carolina.

“El equipo, obviamente, me preguntó porque no le había comentado. Le dije que no teníamos respuesta todavía, pero vamos a ver cómo me sienta a finales de diciembre después de estas vacaciones. Si me siento bien y 100% ready para coger turnos, cojo varios”, continuó.

Javier Báez junto al asesor deportivo de Santurce, Cesar Collins, y el dirigente, Omar López. ( Suministrada )

El siore, de 33 años, explicó que ha estado tomándose un tiempo de descanso luego de más de un año activo desde que se sometió a una cirugía artroscópica de cadera derecha a principios de septiembre de 2024 para tratar dolor e inflamación que experimentaba en la espalda baja.

“Me operaron el año pasado, creo que fue el 3 de agosto. Desde que empecé a entrenar, llevaba pegado más de un año, así que después que terminé de jugar en octubre necesitaba descansar bastante. Pero ya llevo dos semanas entrenando para la próxima temporada”, compartió el bayamonés.

Báez viene de tener su mejor campaña en las Grandes Ligas desde que firmó con los Tigers en 2022 por seis años y $140 millones, convirtiéndolo en el pelotero mejor pagado en su nómina. Bateó para .257 con 12 cuadrangulares y 57 carreras impulsadas en 126 juegos, por lo que su llegada a Santurce elevaría al próximo nivel a los líderes de “La Pro”.

Los Cangrejeros ocupan el primer lugar de la tabla de posiciones con marca de 19-10. Su última vez en la invernal fue en la temporada 2015-16, año que registró un promedio de .250 con dos jonrones y 10 carreras remolcadas en 15 partidos. Ese último año ganó su primer y único anillo de Serie Mundial con los Cubs de Chicago.

Berríos, en cambio, nunca se ha trepado en la loma de un equipo de la invernal a lo largo de su carrera. Lleva un tiempo en conversaciones con los campeones Indios de Mayagüez, pero aún no hay un acuerdo oficial, ya que sigue rehabilitando su codo derecho, cuya inflamación le impidió lanzar con los Blue Jays de Toronto en la postemporada anterior.

“El plan para tomarlo en consideración se ha atrasado. Estoy en un proceso de rehabilitación, pero todo está corriendo muy bien. Si todo sigue bien y no hay setbacks, tendré la oportunidad de lanzar aquí en Puerto Rico”, respondió Berríos a preguntas de Primera Hora sobre su posible debut en la LBPRC.

“Obviamente, no tengo control de eso. Vivo el día de hoy. Ahora mismo estoy sano, pero tengo que seguir aumentando la carga para ver cómo reacciona el cuerpo”, abundó.

José Berríos en uniforme de los Blue Jays de Toronto.

Berríos, quien tiene un contrato de siete años por $131 millones, tuvo una efectividad de 4.17 con 139 ponches y 56 bases por bola para un récord de 9-5 en 166 entradas lanzadas. Antes de lesionarse, hizo su primera aparición como relevista desde el 2017 tras una sorpresiva movida del mánager John Schneider.

Mayagüez, de por sí, ya cuenta con buenos lanzadores como Ashton Goudeau y Héctor Hernández, líderes en efectividad en el torneo, por lo que se uniría a un cuerpo monticular de primer orden. Aún así, la “Tribu” necesita todo el apoyo posible, pues se encuentra en el quinto puesto de la tabla de posiciones jugando por debajo de los .500 con récord de 13-14.

Los últimos juegos de la serie regular de la LBPRC se llevarán a cabo el 28 de diciembre. Al día siguiente, serán los partidos de Wild Card y las semifinales arrancarán el 2 de enero.