El dirigente Yadier Molina ve con buenos ojos la inclusión de George Springer y Nolan Arenado en la lista de 35 jugadores de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol.

Esto luego de que la Federación de Béisbol (FBPR) redujera el pasado miércoles el listado preliminar de 50 peloteros a 35, como parte del protocolo de las Grandes Ligas de cara al esperado torneo, que se llevará a cabo del 5 al 17 de marzo.

“Muy buena. Estos muchachos han estado ahí anteriormente. Han sido parte del equipo ganador con Estados Unidos y dos piezas importantes como esas, obviamente, son bienvenidas. Bien emocionado con eso”, dijo Molina en un aparte con los medios venezolanos publicado por Sports Venezuela.

El gerente general Carlos Beltrán confirmó a El Nuevo Día que tanto Springer como Arenado figuran en la lista que la FBPR sometió a MLB un día después de que Primera Hora reportara la inclusión de ambos mediante fuentes.

Este medio supo que el primero aún no ha confirmado su participación en el magno evento, pero el segundo ya le ha expresado a Beltrán su interés en representar a la isla.

Arenado, tercera base de los Cardinals de San Luis, tiene raíces boricuas por parte de su madre Millie, quien nació en Nueva York, pero tiene familia en Bayamón.

Springer, jardinero derecho de los Blue Jays de Toronto, es de padre panameño, pero su madre nació y se crió en Utuado, por lo que ambos peloteros son elegibles para jugar con la novena de la Monoestrellada.

Arenado fue parte del equipo campeón de Estados Unidos en 2017 que derrotó en la final a Puerto Rico y volvió a participar en 2023. Sin embargo, Springer nunca ha jugado en el Clásico, a pesar de que fue reclutado por Estados Unidos y Puerto Rico en 2017.

Arenado, 10 veces ganador del Guante de Oro, es un antesalista con una defensa de primer nivel, pero viene de su campaña menos productiva en las Mayores. Bateó para .237 con 12 cuadrangulares y 52 carreras remolcadas.

Springer, en cambio, ha sido nombrado Jugador Más Valioso de la Serie Mundial (2017) y ganó en tres ocasiones el premio Bate de Plata. En esta última temporada, se quedó a una victoria de coronarse campeón en la Serie Mundial con los Blue Jays. Registró un promedio de .309 con 32 jonrones y 84 impulsadas en la fase regular.

En el “Clásico de Otoño” frente a los Dodgers de Los Ángeles, sufrió una lesión en el oblicuo, una distensión o desgarro en los músculos laterales del abdomen que provoca dolor agudo al girar o toser, especialmente tras movimientos como lanzar o batear. Este tipo de lastimadura se trata con reposo, hielo, fisioterapia y, en algunos casos, antiinflamatorios para controlar el dolor y la inflamación.

El listado de jugadores Puerto Rico para el Clásico reducirá a una plantilla final de 30 peloteros en o antes del 3 de febrero.