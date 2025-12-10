El lanzador boricua José Berríos tiene el claro objetivo de volver al terreno completamente sano y representar a Puerto Rico en el próximo Clásico Mundial de Béisbol 2026, mientras continúa su proceso de rehabilitación.

Después de perderse la postemporada de 2025 con los Blue Jays de Toronto debido a una inflamación en su codo derecho -una lesión que, por ende, también lo dejó fuera de la Serie Mundial en la que cayeron en siete duelos frente a los Dodgers de Los Ángeles- el derecho aseguró que su recuperación avanza según lo esperado.

“Sí, esa es la meta. Primero el Spring training y luego el Clásico. Me estoy recuperando y reaccionando cada día mejor”, expresó Berríos este miércoles a medios locales luego de la presentación de su evento “Dream Home Run Derby & Celebrity Softball Game, Team Rubio Edition”, que se celebrará este sábado en el Estadio Roberto Clemente Walker de Carolina.

La ilusión del abridor de cara al certamen mundialista aumenta debido a que la isla albergará la primera ronda del Grupo A del 6 al 11 del próximo marzo en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan. Puerto Rico, frente a su afición, cruzará ante Colombia, Canadá, Colombia y Panamá.

El gerente general de Puerto Rico, Carlos Beltrán, habría confirmado a este medio que Berríos fue incluido en la lista preliminar de 50 jugadores sometida por la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) en septiembre. La FBPR entregó el listado de 35 a principios de este mes.

“Entiendo el negocio”

Perderse el Clásico de Otoño no fue sencillo para Berríos, que admitió que vivió momentos de frustración e incertidumbre.

Aunque dolorosa la decisión, fue el bayamonés junto a su esposa quienes determinaron no ver acción en la Serie Mundial con el equipo para completar el proceso de rehabilitación, que cargó desde una salida a inicios del pasado abril.

Reconoció que su cuerpo no podía estar listo cada cuatro días para aportar a la causa de los Blue Jays.

“Como todo competidor, hay momentos en que uno analiza y se pregunta por qué, pero realmente no tenemos la contestación a esas preguntas, solo reconociendo que así es el propósito de Dios y que las cosas pasan por un propósito”, comentó el lanzador.

“Restando cuatro juegos para terminar la temporada regular, decidí tomar la decisión de cuidarme porque realmente tenía molestias y dolores durante todo el año. Ver dónde estaba el equipo, me sentí un poco triste porque no pude seguir compitiendo, pero a la misma vez confiado. Todos vieron lo que el equipo hizo. Perdimos en el séptimo juego de la World Series, no hay nada mejor que eso", continuó.

Berríos compartió que le encontró otro propósito a la situación al poder compartir más tiempo con sus hijos luego que concluía la rehabilitación con la novena canadiense.

Después de su última salida de la temporada y primera como relevista el 24 de septiembre, Berríos fue colocado en la lista de lesionados de 15 días. Fue la primera vez de su ingreso en este listado en sus 10 temporadas en las Grandes Ligas. Eventualmente, se realizó una imagen de resonancia magnética (MRI, por sus en inglés) para conocer de la inflamación.

“Al principio fue un poco frustrante, pero luego me divertí y me disfruté de lo que fue la postemporada, de lo que estaban haciendo ellos, con mis niños”, dijo.

“Tenía miedo de que fueran cosas peores”, mencionó el abridor, de 31 años.

Durante las reuniones de invierno en Orlando, el gerente general de los Blue Jays, Ross Atkins, habló sobre la situación que dejó a Berríos fuera del róster de la Serie Mundial, y que lo llevó a ver el baile de coronación desde la comodidad de su hogar.

“No estaba contento. Estaba decepcionado por no estar en nuestra rotación. Lo manejó bien, pero luego, cuando llegó el momento de la selección del róster, no estuvo”, afirmó Atkins el lunes.

Berríos afirmó que leyó sus palabras.

"Las leí. Realmente como atleta, como competidor entiendo el negocio. Sé y reconozco que es de la manera que él lo ve, la respeto. Él es el líder de nuestro equipo. Él vio la situación de esa manera y se respeta", sostuvo.

Pese a que el comentario pudo haberle causado cierta incomodidad, el boricua se mostró confiado en regresar a la rotación de Toronto. De hecho, a finales de noviembre los Blue Jays firmaron al abridor Dylan Cease por siete años y $210 millones.

"Si sigo recuperándome de la mejor manera, entiendo que seré parte de los cinco iniciadores para la temporada 2026″, aseveró.

A Berríos, quien culminó la campaña 2025 con foja de 9-5, efectividad de 4.19 en 166 entradas lanzadas, le restan tres temporadas de un contrato de siete y $131 millones que firmó con los Blue Jays previo a la campaña de 2022.