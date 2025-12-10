Lo que para muchos habría sido una señal de alarma tras una frustrante marca de 0-6 al inicio de la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Roberto Clemente (LBPRC), los Criollos de Caguas lo convirtieron en gasolina para, semana a semana, intentar salir del sótano.

Para una novena que en sus primeras cinco derrotas colectivas bateó para apenas .187 y que atravesó un periodo de 19 entradas sin anotar carreras, el escalar posiciones no ha sido casualidad, sino fruto del trabajo colectivo, aseguró su dirigente, Ramón Vázquez, a medios locales.

Los Criollos llegan a la jornada de este miércoles con récord de 12-13, en el tercer puesto de la tabla de posiciones, empatados con los Gigantes de Carolina. Los Criollos volverán a recibir a los Indios en el Estadio Yldefonso Solá Morales esta noche.

“Se dieron cuenta de que había que trabajar un poquito más”, explicó Vázquez tras el triunfo del martes ante los Indios de Mayagüez en su casa.

“Los muchachos están enfocados en lo que debemos hacer y estamos jugando muy buen béisbol, mucho mejor de los primeros seis de la temporada”, agregó.

José Miranda, de los Criollos de Caguas. ( Suministrada )

Vázquez describió un camerino criollo en el que desde la una de la tarde -seis horas antes del juego- los peloteros están activos; unos en el gimnasio, otros bateando, otros en el trainer room y otros jugando dominó para mantener la unión. Todo con el enfoque de cambiar el rumbo de un inicio cargado de frustración.

Esa ha sido para Vázquez la diferencia. “Lo único que ellos pueden cambiar es de la manera que juegan allá afuera en el juego. Cada turno es diferente, cada entrada es diferente, se están preparando de una manera muy diferente a lo que fue el comienzo”, dijo.

Tras el arranque de 0-6, se han ido estabilizando con marcas semanales de 4-2, 3-3, 4-2, y la victoria por 4-1 ante los Indios al iniciar esta semana.

Torres y Velázquez, las bujías ofensivas

Aunque la ofensiva colectiva tardó en despertar, Caguas cuenta con los nombres de Bryan Torres y Nelson Velázquez en su alineación.

Torres, el líder ofensivo del equipo, batea para .315, con 10 carreras, 29 hits, un jonrón y 10 remolcadas.

Velázquez, por su parte, promedia .304, con 12 anotaciones, 28 imparables, tres cuadrangulares y 15 empujadas.

Velázquez, además, fue seleccionado Pelotero Estrella de la Semana (2 al 7 de diciembre de 2025) de forma unánime, bateando .429, con dos cuadrangulares, 10 remolcadas, cuatro extrabases y seis partidos de productividad constante.

El versátil Bryan Torres. ( Criollos de Caguas )

Estos dos bates han ayudado a estabilizar una alineación que no producía como de costumbre. Los Criollos añadieron a sus filas los bates de Kristian Campbell, José Miranda y MJ Meléndez.

Batean .230 en colectivo, solo por debajo de los Cangrejeros de Santurce con .256

El rol de MJ Meléndez

Tan reciente como el martes fue que clubhouse criollo creció con la presencia del agente libre Meléndez. El jugador de ascendencia boricua participa por primera vez en la liga invernal boricua. Su enfoque, por ahora, será exclusivo en los jardines, aseveró el piloto.

Al reconocer la versatilidad de Meléndez y tras la baja del receptor Jonathan Morales luego de recibir un golpe en el primer choque de una doble tanda el pasado domingo, este medio cuestionó sobre cuál es la posibilidad de que el guardabosque defienda el plato. No obstante, Vázquez descartó esa opción.

“MJ Meléndez está enfocado más en jugar en el outfield, coger las repeticiones en el outfield. No se ha hablado con él en cuestión de estar detrás del plato, ahora mismo, tenemos a Alan Espinal, tenemos a Bryan González, que también están tratando de hacerlo catcher, está trabajando todos los días con Cheo (Molina). Tenemos personal que pueda ayudarnos", explicó.

“Por ahora MJ se enfoca en el outfield, es lo que queremos con él. Estamos contento de tenerlo aquí porque es tremendo pelotero, bateador y atleta. Así que por ahora vamos a mantenerlo fuera de la de la receptoría”, sentenció al agregar que jugara hasta que le informe que está “cansado”.

El receptor Onix Vega es el principal suplente de Morales.