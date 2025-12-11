El relevista boricua Fernando Cruz atraviesa su proceso de arbitraje salarial con los Yankees de Nueva York con una mezcla de paciencia, optimismo y fe.

Tras una temporada en la que se consolidó como una de las piezas más consistentes del bullpen neoyorquino, el doradeño aguarda confiado por un pacto que reconozca su impacto y su crecimiento dentro de la organización, con la que debutó la pasada temporada.

"Va todo espectacular, va todo como se esperaba. Es un proceso un poquito tedioso porque es bien protocolar. Hay una fecha que hay que esperar. Hay unas cosas que hay que esperar“, expresó Cruz a medios locales tras la presentación del “Dream Home Run Derby & Celebrity Softball Game, Team Rubio Edition”, que se celebrará este sábado en el Estadio Roberto Clemente Walker de Carolina.

"Estamos totalmente positivos, las dos partes estamos totalmente positivos. Hay unas cosas que hay que hacer y después entonces se concreta para entonces seguir con los planes de prepararnos para ganar la Serie Mundial", agregó, de 35 años.

Cruz recibirá la oferta de los Yankees el próximo 9 de enero y, en caso de no estar conforme, podrá acudir a una audiencia entre el 26 de enero y el 20 de febrero, donde un panel de árbitros determinará la cifra final. Es un trámite habitual, pero que exige esperar.

"Estoy tranquilo. Mi confianza está en el Señor y yo sé que él va a mover lo que tenga que mover para que sea lo justo, lo que yo pueda manejar y que todo sea una bendición“, manifestó.

Cruz, que debutó en las Mayores a sus 32 años y llegó al Bronx tras un canje con los Reds para el 2025, que concluyó con marca de 3-4, efectividad de 3.56, dos salvamentos y 72 ponches en apenas 48 entradas. Permitió solo 21 carreras.

El único tropiezo en su primer año con los Yankes vino al perder dos meses a partir de julio debido a una distensión en el oblicuo izquierdo. También estuvo fuera del 22 de mayo al 3 de junio por una distensión en el hombro derecho.

En la mejor condición

Lejos de inquietarse por el proceso, Cruz ha aprovechado el tiempo para trabajar en detalles físicos y técnicos que antes no podía atender a profundidad por su participación con los Cangrejeros de Santurce en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

"Me siento espectacularmente bien físicamente. Creo que nunca había estado en la condición que estoy. Le he prestado atención a muchos detalles porque he tenido el tiempo de hacerlo. Estoy en una excelente aptitud física y esperando lo mejor para este 2026″, aseguró.

Su enfoque ha recaído en la movilidad, la eficiencia, la energía en cada pitcheo y la consistencia. Su plan de trabajo es, además, un acuerdo con la novena de los Yankees, indicó.

“Siempre hay espacio para mejorar. Yo creo que el peor enemigo de lo bueno es lo mejor y estamos buscando lo mejor. Nos acercamos más a la excelencia”.

“No me conformo. Siempre buscamos mejorar y eso es una lucha que se va a acabar el día que cuelgue los spike. Eso no se acaba, por eso es que ese nivel exige tanto", continuó.

Cruz admitió que para el pasado Spring Training tuvo que modificar ciertos aspectos de su estilo de lanzar.

El Clásico Mundial en casa

A pesar del proceso de arbitraje, Cruz no dudó en comentar que dirá presente para el próximo Clásico Mundial de Béisbol 2026, especialmente porque Puerto Rico será uno de los países anfitriones.

“Para mí es una bendición poder pichar en Puerto Rico con esas letras en el pecho. En ese nivel de un Clásico Mundial es algo que siempre quise. Había duda dentro de lo que era jugar porque estoy en EL proceso de arbitraje, pero cuando se dijo que era en Puerto Rico, dije no hay forma, tiene que pasar", sentenció.

La isla albergará la primera ronda del Grupo A del 6 al 11 del próximo marzo en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan. Puerto Rico, frente a su afición, cruzará ante Colombia, Canadá, Colombia y Panamá.

Cruz fue parte de la novena boricua en la pasada edición del certamen mundialista.