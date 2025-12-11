A menos de un mes de que culmine la temporada regular de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), los Cangrejeros de Santurce aún no saben cuándo Javier Báez se integrará a la novena.

Santurce anunció justo antes del juego inaugural del torneo 2025-26 que el estelar campocorto estaría haciendo su anhelado regreso a la invernal esta campaña. Pero, luego de 26 partidos, “El Mago” todavía no ha vestido el uniforme de los Cangrejeros.

“Cuando se hizo el anuncio de Javy, tanto él como nosotros tuvimos bien claro que dependía mucho de su recuperación. Entiendo que en los próximos días tendremos una actualización de cómo está él, pero su incorporación dependerá de cómo avance su recuperación”, dijo Christian Adam, gerente general de Santurce, a Primera Hora previo al partido contra los Gigantes de Carolina en el Estadio Hiram Bithorn durante la jornada del miércoles.

Los Cangrejeros habían informado en un principio que activarían a Báez en el momento adecuado, una vez retomara sus entrenamientos. En cambio, según Adam, el torpedero de 33 años sigue recuperándose de una lesión de la cual se desconocía hasta ahora.

Javier Báez junto al asesor deportivo de Santurce, Cesar Collins, y el dirigente, Omar López. ( Suministrada )

El venezolano admitió que habían establecido diciembre como fecha tentativa para su retorno a la LBPRC, ya que coincide con la recta final de la serie regular y le permitiría llegar en forma a la postemporada, que comienza el 29 de ese mes con los juegos de Wild Card.

“El mes de diciembre es el final de la temporada y ayuda a estar en forma para enero, pero depende de él y cómo se sienta. Sabemos que viene el Clásico y una temporada larga de MLB, así que tiene que estar al 100% para poder tomar la decisión”, sostuvo Adam.

“Los jugadores siempre tienen ganas de venir a jugar. Nosotros siempre vamos a buscar la manera de que ellos jueguen, pero hay muchos factores, de su lado y del nuestro, que influyen para que eso se dé… Javy firmó, pero todo depende de su recuperación y de cómo se sienta”, continuó.

Báez es uno de los grandes nombres que fueron incluidos en la lista de 35 jugadores que la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) sometió la semana pasada para el Clásico Mundial de Béisbol.

En 2017 y 2023, jugó en la intermedia ante la abundancia de campocortos de primer orden que presentó el equipo boricua. Francisco Lindor ocupó la posición de torpedero en ambas ocasiones, mientras que el bayamonés se movió a la segunda base.

Para la próxima edición, que se llevará a cabo del 5 al 17 de marzo, se anticipa que el dirigente Yadier Molina repita la misma fórmula o lo mueva a los jardineros como sucedió en la pasada temporada de las Grandes Ligas, por lo que volverá a ser una pieza clave en la alineación.

Además, viene de su mejor campaña en las Mayores con los Tigers de Detroit, en la que bateó para .257 con 12 cuadrangulares y 57 carreras remolcadas. Estos números superan por mucho los que registró en sus primeros tres años en Detroit, marcados por una baja producción ofensiva. La temporada 2026 de MLB está programada para empezar el 25 de marzo.

Javier Báez jugó dos temporadas consecutivas en la liga invernal de Puerto Rico con los Cangrejeros, entre 2014 y 2016, antes de ausentarse durante nueve campañas.

“La experiencia que tiene él, su recorrido y lo que representa siempre va a sumar. Cómo nos va a ayudar dependerá del juego, pero definitivamente le dará más profundidad al equipo y experiencia. Adicional a eso, sabemos que ayudará a llenar el parque porque es un pelotero que la gente lleva esperando desde que empezó la temporada”, respondió Adam cuando este medio le preguntó cómo Báez ayudaría a una novena que marcha en la primera posición de la tabla con marca de 18-8.

Báez jugó por última vez con Santurce en la campaña 2015-16 de la “La Pro”. En ese entonces, bateó para .250 con dos cuadrangulares y 10 carreras impulsadas entre 13 imparables en 15 partidos.

Los Cangrejeros, por su parte, activaron el domingo a Christian Vázquez y el martes a Adrián del Castillo, ambos receptores de las Mayores.