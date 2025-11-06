El estelar jugador de Grandes Ligas Javier Báez jugará la temporada 2025–26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) con los Cangrejeros de Santurce, anunció el jueves la novena crustácea a través de declaraciones escritas.

Báez tuvo su última aparición con el equipo en la campaña 2015-16, cuando disputó entonces 15 partidos en los que anotó siete carreras, impulsó 10, conectó dos jonrones y 13 imparables, para un promedio de .250.

“Es un orgullo enorme darle la bienvenida a Javy Báez a la familia de los Cangrejeros. Su energía, pasión y trayectoria en las Grandes Ligas son el reflejo del espíritu competitivo que caracteriza a esta organización”, expresó el presidente de los Cangrejeros, Carlos Iguina.

PUBLICIDAD

“Su presencia eleva el estándar de nuestra liga y será una inspiración para los fanáticos y las futuras generaciones”, agregó.

De acuerdo al equipo, tan pronto Báez retome sus entrenamientos, se determinará el momento adecuado para su integración al equipo.

El bayamonés concluyó su cuarta temporada de su contrato de seis con los Tigers de Detroit, donde jugó 126 encuentros, con promedio de .257, 55 carreras anotadas, 57 empujadas, 12 cuadrangulares y 107 imparables, además de 109 ponches.

Báez -dos veces Todo-Estrella y campeón de Serie Mundial con los Cubs de Chicago en 2016- aportará liderazgo y experiencia a un equipo que ya cuenta con figuras destacadas como Roy Morales, Brian Navarreto, Johneshwy Fargas, Jack López, Adalberto Flores, Andrew Velázquez, Jeremy Arocho y Jason García, sostuvo el conjunto en las declaraciones.