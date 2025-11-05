La Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) levanta este jueves el telón de la temporada 2025-26 con un clásico enfrentamiento entre los campeones Indios de Mayagüez y los subcampeones Senadores de San Juan, en el Estadio Isidoro “Cholo” García.

El duelo marcará el regreso de la acción invernal en un escenario que la pasada temporada fue testigo del campeonato número 20 de los Indios y del regreso de los Senadores a la pelota invernal boricua después de una década de ausencia.

Los Gigantes de Carolina, Cangrejeros de Santurce, Criollos de Caguas y Leones de Ponce iniciarán sus duelos este viernes.

En busca de poner en marcha la defensa de su título con el pie derecho, el dirigente mayagüezano, Wilfredo “Coco” Cordero, enviará al montículo al derecho Jorge López, quien contará con la batería del experimentado Martín “Machete” Maldonado detrás del plato.

La temprana presencia del veterano receptor se debe a que concluyó esta temporada su carrera de 15 años en las Mayores. Con un video sobre su recorrido en las Grandes Ligas publicado en sus redes sociales, Maldonado expresó que su último baile será en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

En cambio, López se debe a que fue dejado en libertad el pasado junio por los Nationals de Washington.

Por su parte, los Senadores apostarán al brazo zurdo del importado Brady Tedesco, en su segunda temporada con San Juan.

En la pasada campaña registró marca de 3-1 con efectividad de 2.90 en 40.1 entradas lanzadas, consolidándose como una de las piezas más confiables del cuerpo monticular del equipo.

“Ganar el primer partido es superimportante. Obviamente, jugamos contra los campeones nacionales y sería un paso adelante en la temporada. Ganarle al equipo campeón ayuda a crear confianza en nuestro grupo. Entiendo que es bien importante empezar con el pie derecho”, expresó el nuevo piloto de los Senadores, Robinson Cancel, en declaraciones escritas.

Cancel regresa a dirigir a Puerto Rico por primera vez desde la temporada 2019-20, cuando llevó, precisamente, a los Indios a la final de Puerto Rico.