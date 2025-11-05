Los Cangrejeros de Santurce tienen claro que el día que el grandesligas boricua Javier Báez decida vestir el uniforme del equipo en la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) las puertas estarán abiertas para recibirlo.

Así lo confirmó el presidente de la novena crustácea, Carlos Iguina, a Primera Hora en una conversación vía telefónica.

“La determinación será de él”, se limitó a expresar Iguina.

Báez tuvo su última aparición con el equipo crustáceo en la temporada 2015-16, cuando disputó entonces 15 partidos en los que anotó siete carreras, impulsó 10, conectó dos jonrones y 13 imparables, para un promedio de .250.

El regreso del versátil jugador podría ocurrir tras concluir su cuarta y mejor campaña con los Tigers de Detroit y a cuatro meses del Clásico Mundial de Béisbol 2026, en el que Puerto Rico albergará la primera ronda del Grupo A en el Estadio Hiram Bithorn, con la presencia de Cuba, Canadá, Panamá y Colombia.

El bayamonés jugó 126 encuentros, con promedio de .257, 55 carreras anotadas, 57 empujadas, 12 cuadrangulares y 107 imparables, además de 109 ponches con los Tigers en la recién concluida campaña de las Mayores.

La incorporación de Báez podría representar un importante impulso para la novena santurcina, que pronunció, a su vez, durante su conferencia de prensa el pasado viernes la posibilidad de que el receptor Christian Vázquez y el lanzador Alexis Díaz se incorporen al conjunto.

Santurce inaugura su temporada este sábado frente a los Criollos de Caguas en el “Bithorn”.