Carolina. Los Criollos de Caguas llegan a la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) con la misión de recuperar el campeonato, que sintieron que dejaron perder la pasada campaña luego de conquistar el cetro para la edición del 2023-24.

Tras quedarse cortos en la semifinal ante los Indios en seis choques, la gerencia y los jugadores coincidieron en que la meta es volver a la cima para conquistar el cetro número 22 de la franquicia. Los Criollos son los máximos campeones de la LBPRC con 21 títulos.

“Vamos a retomar el campeonato que es nuestro”, expresó con determinación el vicepresidente de la novena, Arturo Ondina, el martes durante la conferencia de prensa de cara a la venidera temporada en el Mall of San Juan.

“Este equipo tiene mucha pasión, mucho compromiso, y desde que se acabó la temporada pasada hemos estado trabajando para que la fanaticada gloriosa de Caguas pueda tener ese campeonato de vuelta. Queremos ver el estadio lleno, con la gente vestida de rojo y blanco desde el día inaugural”, agregó Ondina.

El conjunto criollo, dirigido por Ramón Vázquez, arranca su temporada el viernes cuando reciba la visita de los Gigantes de Carolina en su hogar, el Estadio Yldefonso Solá Morales, a las 7:21 p.m.

“Este año no va a ser así”

De otro lado, el gerente general de los Criollos, Jesús “Motorita” Feliciano, aprovechó el espacio de la conferencia para asumir la responsabilidad por el lento inicio del pasado torneo, pero aseguró que el equipo está mejor confeccionado.

“Yo me responsabilizo de ese comienzo (5-15), pero este año no va a ser así, espero”, apuntó al agregar que el equipo cuenta con ocho jugadores que lucieron la Monoestrellada en la pasada edición del Clásico Mundial de Béisbol.

Feliciano adelantó que en diciembre se incorporarán al equipo el jugador de cuadro José Miranda y los lanzadores Jovani Morán, Nicholas Padilla, Anthony Maldonado y Duane Underwood.

Morán de la organización de los Red Sox de Boston verá por primera vez acción en la LBPRC desde el 2 de diciembre.

Feliciano aseguró a Primera Hora que el conjunto se encuentra en comunicaciones con el jardinero de la organización de los Royals de Kansas City, MJ Meléndez.

El conjunto del Valle del Turabo reforzó su defensa y velocidad en el terreno con la firma en la agencia libre de Bryan Torres, Jugador Más Valioso de la campaña 2023-24, así como con la adición del guardabosque Noah Myers.

Los Criollos, además, contarán con los jugadores de cuadro Vimael Machín, Luis Vázquez y el jardinero Nelson Velázquez desde el primer día de la temporada.

"Más que emocionado de que llegue el viernes en mi primer año, que voy a jugar desde el primer día. Yo creo que hay un compromiso bien grande en Caguas", compartió Vázquez.

Mientras, el lanzador importado Roel Ramírez, presente en la conferencia, vivirá su primera experiencia en la liga invernal boricua.

“Es un orgullo tener la oportunidad de jugar en Puerto Rico mi primer año, (además de que es mi) primera vez visitando la isla. Muy contento de cómo me han tratado el primer día desde que llegué. La única meta mía es ganar”, manifestó el derecho mexicano.

Premio Presidencial

Ondina anunció además que el capitán Machín recibirá el Premio Luis Rodríguez Olmo, que otorga la LBPRC a un jugador ejemplar dentro y fuera del terreno.

“Es un orgullo para nosotros tenerte en nuestro equipo”, dijo.

Machín se encamina a su octava temporada con los Criollos, novena con la que ha conquistado cuatro títulos.

“Honestamente, desconocía del premio y tuve que buscar por Google, pero me siento orgulloso y honrado desde el momento que el presidente de la liga (Juan Flores Galarza) me comentó del premio”, sostuvo Machín a preguntas de este medio.

“Esta liga y Caguas lo son todo, no solo por lo que han hecho conmigo dentro del terreno, sino con mi familia con temas fuera del béisbol”, concluyó.

Machín recibirá el reconocimiento previo al duelo inaugural frente a los Gigantes.

Los Criollos dedicarán la temporada a la memoria de Víctor Javier Machuca, el “clubbie” que trabajó por más de ocho años con la organización. “Es un honor dedicarle la temporada a Víctor. Fue una persona especial para todos nosotros, y los muchachos saben lo importante que él era. Este homenaje póstumo fue una decisión unánime”, dijo Ondina.