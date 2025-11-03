El relevista boricua Edwin “Sugar” Díaz decidió el lunes poner fin -al menos por ahora- a su etapa con los Mets de Nueva York al activar la cláusula de salida de su contrato y se adentró oficialmente en el mercado de agentes libres.

Díaz tomó la determinación tras otra campaña en la que volvió a exhibir su poderío durante la recién concluida temporada. El taponero derecho finalizó con marca de 6-3 con una efectividad de 1.63, además de acumular 98 ponches y 28 salvamentos en 66.1 entradas.

El cerrador naguabeño se perfila como una de las figuras más codiciadas del mercado libre.

PUBLICIDAD

Díaz, de 31 años, pactó en noviembre de 2022 un histórico contrato de cinco años y $102 millones -el más lucrativo para un relevista en la historia de las Mayores-, que incluía un bono de firma de $12 millones y pagos diferidos.

El acuerdo le garantizaba opciones del jugador para 2026 y 2027 por $18.5 millones. Los Mets, por su parte, retenían una opción de equipo para 2028 con una rescisión de un millón de dólares.

Su decisión no solo abre una nueva etapa en su carrera, sino que también deja un vacío significativo en el bullpen de Queens.

Con récord de 83-79, los Mets fracasaron en el intento de adelantar a la postemporada 2025.