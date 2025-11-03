La tenimesista boricua Adriana Díaz volverá a la acción este martes cuando enfrente a la canadiense Mo Zhang en el WTT Champions Frankfurt 2025, torneo que reúne a las mejores jugadoras de la elite internacional del tenis de mesa, en Alemania.

Díaz, que llega como la sembrada número ocho del torneo, se medirá a Zhang, en el puesto número 44 del globo, a las 2:05 p.m., hora de la isla, en la primera ronda del evento, en la que competirán 32 jugadores.

La utuadeña, de 25 años y 18 en el mundo, mantiene dominio absoluto sobre Zhang, a quien ha derrotado en tres ocasiones en distintos escenarios.

Su primer enfrentamiento fue durante la Copa Mundial Femenina de 2020 (4-1). Dos años después, repitió la dosis en el Campeonato Panamericano de 2022, esta vez 4-3. La más reciente victoria fue en las semifinales de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, también por 4-3.

La puertorriqueña arriba al torneo, que reparte $500,000 en premio, tras participar la pasada semana en el WTT Champions Montpellier 2025, donde avanzó hasta la ronda de las mejores 16, pero cayó ante la surcoreana Shin Yu-bin por 3-1.