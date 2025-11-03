El boricua Alex Cintrón continuará su carrera como coach en las Grandes Ligas, esta vez con los Rangers de Texas, donde fungirá como asistente del coach de bateo en el cuerpo técnico del nuevo mánager Skip Schumaker, reportaron múltiples medios locales y estadounidenses.

Cintrón llega a los Rangers con una sólida experiencia tras ocho años en el cuerpo técnico de los Astros de Houston, donde trabajó de la mano con los pilotos de A.J. Hinch, Dusty Baker y el también puertorriqueño Josué “Joe” Espada.

Durante su paso por Houston, el yabucoeño fue parte de los campeonatos de 2017 y 2022, desempeñándose principalmente como coach de bateo y mentor de jugadores latinos.

Los Rangers, campeones de la Serie Mundial en 2023, están en pleno proceso de reestructuración tras no cumplir con las expectativas en la temporada 2025. Finalizaron con foja de 81-81 en el tercer puesto del Oeste de la Liga Americana.

Así las cosas, se desconoce si Bret Boone, coach de bateo, regresará con el equipo en 2026.

Cintrón actualmente dirige a los Leones del Escogido en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) -equipo que marcha en el segundo puesto con marca de 5-5-. Será el coach de banca de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Para la pasada temporada de la pelota invernal boricua, Cintrón fue el gerente general de los Senadores de San Juan.