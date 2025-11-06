Por un instante, el boricua Enrique “Kike” Hernández creyó que la Serie Mundial se le escapaba de las manos cuando faltaba apenas un out en la novena entrada y Ernie Clement conectó un batazo que parecía destinado a caer en el terreno y convertir en a los Blue Jays de Toronto en los nuevos monarcas de las Grandes Ligas.

Hernández, que defendía a los Dodgers de Los Ángeles en el bosque izquierdo, no perdió de vista la pelota con ya tres hombres en base, sino que estaba alejado de ella.

“Pensé que habíamos perdido... Por ese medio swing, y la pelota parecía que venía de la izquierda. Pensé que iba a poner la bola delante de mí, como lo hizo (Clement) como siete veces, así que di un paso al frente y entonces pensé: ‘Oh, no, esta pelota está muy lejos de mí’”, contó el puertorriqueño en el podcast On Base with Mookie Betts, dirigido por el propio Betts.

“Necesitaba cogerla, así que corrí a través de una pared, y luego pensé: “la tengo”. Reduje la velocidad y estaba a punto de hacer una atrapada al estilo Willie Mays, pero no sé dónde me hicieron un póster”, prosiguió el versátil jugador.

El póster, en efecto, fue para Andy Pages, el cubano que había entrado en esa misma novena entrada a jugar defensa en el jardín central, sustituyendo a Tommy Edman.

En un salto perfecto, Pages atrapó la bola por encima de Hernández, para cerrar la entrada que los Dodgers igualaron a cuatro tras un jonrón de Miguel Rojas y evitar el triunfo de los Blue Jays en su parque, el Rogers Center.

“Pages saltó por encima de mí. Perdimos, así que estoy en el suelo y siento el silencio, pero creo que es porque mi cerebro me protege de la angustia y acabamos de perder la Serie Mundial. (Pages) vino y me preguntó si estaba bien. Y yo le dije que se olvidara de mí. ‘¿La atrapaste?’, le pregunté. ‘Sí’, respondió y yo le dije: ‘Oh sí’, relató el boricua con emoción.

Esta fue la jugada clave para que los Dodgers entrarán a entradas extras con mayor seguridad. En el undécimo episodio, el pasado sábado, conquistaron su segundo campeonato consecutivo por marcador 5-4 luego de un cuadrangular al predio izquierdo de Will Smith.

Para Hernández fue su tercer título de Grandes Ligas en cinco bailes de coronación. El puertorriqueño concluyó la postemporada con promedio de .250 tras conectar 16 imparables, un jonrón, marcar nueve carreras y remolcar otras siete.