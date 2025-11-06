Miembros del personal de la NBA se reunieron con asesores del Congreso el miércoles para discutir la relación de la liga con los casinos y para abordar otros asuntos relacionados con los escándalos de apuestas que llevaron el mes pasado a una serie de acusaciones federales, dijeron dos personas con conocimiento de las conversaciones.

Entre los acusados figuran Terry Rozier, jugador del Heat de Miami, y Chauncey Billups, entrenador de los Trail Blazers de Portland.

Las fuentes, que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque los detalles no se revelaron públicamente de inmediato, dijeron que el comisionado de la NBA, Adam Silver, no estuvo en la reunión, ni tampoco ningún miembro actual del Congreso. Una de las personas describió la reunión en Washington como “una sesión para recopilar información”.

No está claro si la reunión cumplió con la solicitud de los legisladores tanto de la Cámara de Representantes como del Senado ,para obtener información de Silver sobre las políticas de apuestas de la NBA y, específicamente, por qué Rozier recibió autorización de jugar después de que las casas de apuestas señalaron algunos patrones de apuestas inusuales en torno a su desempeño en el encuentro del 23 de marzo de 2023, cuando estaba con los Hornets de Charlotte.

El senador Ted Cruz, presidente republicano de la Comisión de Comercio, y la senadora Maria Cantwell, la principal demócrata en ese panel, han dicho con respecto a ese partido que involucra a Rozier que quieren información “sobre cómo la NBA investigó y manejó estas acusaciones, así como qué pasos está dando para conservar la confianza del público”.

“Esta Comisión necesita entender los detalles de la investigación de la NBA y por qué Rozier fue autorizado para seguir jugando baloncesto”, escribieron Cruz y Cantwell.

Funcionarios federales dicen que Rozier urdió un complot con algunos cómplices para ayudarlos a ganar apuestas basadas en su desempeño estadístico en ese duelo de marzo de 2023. Los cargos son similares a los que enfrentó el exjugador de Toronto, Jontay Porter, antes de ser expulsado de la liga por Silver en 2024.

Una Comisión de la Cámara de Representantes también solicitó detalles a la NBA sobre varios asuntos, incluidas “lagunas, si las hay, en las regulaciones existentes que permiten que ocurran esquemas de apuestas ilegales”.

Silver ha dicho muchas veces que preferiría la regulación federal sobre las apuestas deportivas en lugar del modelo actual en el que los estados individuales deciden cómo debe regularse.