Miami. La FIFA ha anunciado la creación de un premio de la paz, que planea entregar por primera vez durante el sorteo de la Copa Mundial, el 5 de diciembre en Washington.

El galardón, llamado Premio FIFA de la Paz, “distinguirá a todos aquellos que, con su trabajo excepcional y extraordinario por la paz, hayan unido a las personas del planeta” , anunció el miércoles el ente rector del fútbol. Sin embargo, el líder de la FIFA, Gianni Infantino, quien tiene una relación cercana con el presidente Donald Trump, no quiso revelar el miércoles si Trump será el primer galardonado.

“El 5 de diciembre lo verán”, dijo Infantino, quien hablaba en el America Business Forum en Miami, poco después de que Trump se dirigiera al mismo evento.

Infantino había comentado ya el miércoles que, “en un mundo cada vez más inestable y dividido, es fundamental reconocer las extraordinarias contribuciones de quienes trabajan arduamente para acabar con los conflictos y unir a las personas en un espíritu de paz”.

La FIFA indicó que el premio, que Infantino presentará este año, se otorgará anualmente “en nombre de las más de 5,000 millones de personas que aman el fútbol”.

Trump fue pasado por alto para el Premio Nobel de la Paz el mes pasado a pesar de la presión de sus aliados, varios líderes mundiales y él mismo. E Infantino no ocultó el miércoles los vínculos entre él mismo, la FIFA y Trump en sus declaraciones.

“Soy realmente afortunado. Tengo una gran relación con el presidente Trump, a quien considero realmente un amigo cercano”, dijo Infantino. “Por supuesto, ha sido muy, muy útil en todo lo que hacemos para la Copa Mundial... Tiene una energía increíble y esto es algo que realmente admiro. Hace cosas. Hace lo que dice. Dice lo que piensa. Dice, de hecho, lo que muchas personas también piensan, pero tal vez no se atreven a decir. Y por eso tiene tanto éxito”.

Recientemente, la FIFA añadió otro vínculo con Trump al nombrar a su hija Ivanka como integrante de la junta de un proyecto educativo de 100 millones de dólares financiado en parte por la venta de entradas para el Mundial 2026 que se escenificará en Estados Unidos, México y Canadá.

Se espera que el sorteo de la Copa Mundial, y la entrega del premio de la paz, atraigan a unos 1,000 millones de espectadores en todo el mundo, dijo Infantino.